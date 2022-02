Mattinata di vaccinazioni senza prenotazione per i bambini dai 5 agli 11 anni

Vaccinazione senza prenotazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sabato 5 febbraio al centro vaccinale di Verano Brianza dalle 8 alle 10 i bambini potranno essere sottoposti alla vaccinazione contro il covid, anche senza prenotazioni.

L'obiettivo è di ridurre al minimo i casi di quarantena nelle scuole. I genitori possono aderire all'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia portando i bambini al Palazzetto sportivo del piccolo comune brianzolo, senza dover prenotare l'accesso sulla piattaforma regionale.

Sono stati 24.358 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati lo scorso fine settimana nei 28 hub della Regione in occasione dell’Open day. E oltre duemila hanno aderito alla canpagna vaccinale nel weekend nei centri della Ats Brianza.

"Un ottimo riscontro - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - per un'iniziativa da me sostenuta e impegnativa per il personale sanitario, pensata per semplificare ai genitori l'accesso ai centri vaccinali e incoraggiare la vaccinazione dei bambini in età pediatrica". "Ringrazio medici, infermieri e volontari per la disponibilità - ha aggiunto l'assessore - e tutti i genitori che hanno colto l'importante l'occasione".

"Invito ancora tutti i genitori che hanno a cuore la salute dei loro figli - ha concluso Letizia Moratti - a proteggerli con il vaccino anti-Covid. Così come raccomandano la Società Italiana di Pediatria e il mondo scientifico in generale, che hanno più volte sottolineato come la vaccinazione riduca la probabilità di sviluppare forme gravi della malattia e permetta di evitare ricoveri ospedalieri anche prolungati, con conseguente allontanamento dalla propria famiglia e dalla rete degli affetti, così importante per i bimbi".