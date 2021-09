Vaccinazione anti-covid in gravidanza, l'Asst Brianza: "E' sicura"

Procede senza sosta la campagna vaccinale contro il covid in Brianza. Presso ASST Brianza le dosi somministrate, dall’avvio della campagna massiva, ovvero da metà aprile ad oggi, sono state quasi 580.000, di cui 320.000 prime dosi e 260.000 richiami. Del totale dei vaccinati (prime e seconde dosi presso la popolazione target, over 12 anni), il 50,37 % sono maschi. Le somministrazioni per fascia d’età? Circa 431.000 quelle effettuate su soggetti compresi fra i 40 e i 79 anni; 31.000 quelle che hanno interessato ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Vaccinazione anti-covid in gravidanza

Quasi 800, invece, gli ultranovantenni e tre gli over 100. Vale la pena ricordare che sono state circa 120.000 le vaccinazioni somministrate prima dell’avvio della cosiddetta campagna massiva: una campagna a 360 gradi. Così il Dipartimento Materno Infantile dell’ASST, con una specifica comunicazione, sta insistendo molto, ad esempio, sulla sicurezza e l’efficacia della vaccinazione anti Covid in gravidanza e anche durante l’allattamento materno, che va promosso e sostenuto e non interrotto. Gli operatori sanitari del Dipartimento raccomandano la vaccinazione e ricordano che può essere effettuata in qualunque momento della gravidanza.

“Gli anticorpi sviluppati dal vaccino – spiegano – sono protettivi contro l’infezione anche per il neonato”. La vaccinazione è raccomandata in modo particolare alle donne in gravidanza con obesità, diabete, un’età superiore ai 35 anni o con altri fattori di rischio legati alla possibilità di contrarre l’infezione da coronavirus. Di più: non c’è prova ed evidenza scientifica alcuna – sottolineano i medici del Dipartimento - che i vaccini anti covid influenzino la fertilità.