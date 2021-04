Il Rotary sostiene il progetto del centro vaccinale nell'ex Area Philips

Il Rotary al fianco della popolazione: a Monza il prestigioso club di servizio a sostegno della campgana vaccinale di massa. E' in parte (anche) firmato dal Distretto Rotary 2042 e dal Rotary Club Monza Est il centro vaccinale realizzato nell'area Philips.

Un centro che si inserisce nel cosiddetto Energy Spring Park, il progetto di rigenerazione urbana dell’area che subirà nel prossimo futuro un’importante intervento di riqualificazione. La creazione di questo importante polo vaccinale monzese è stata resa possibile grazie ad una potente sinergia tra enti, istituzioni, associazioni ed aziende private.

Protagonista il rotariano monzese Gianmaria Bellazzi, presidente del Rotary Club Monza Est e consigliere delegato di Cima Spa proprietaria della grande area messa a disposizione per la campagna vaccinale: la struttura arriverà a gestire progressivamente fino a 20 linee vaccinali con l’obiettivo di avere fino a 30 postazioni disponibili, con una capacità stimata giornaliera di oltre 4.000 vaccinazioni.

"Per il Rotary Club Monza Est quest’importante iniziativa si configura come un service nell'ottica del sostegno al nostro territorio - commenta Bellazzi-. In questi momenti d’emergenza è fondamentale esaltare più che mai i valori rotariani di aiuto e filantropia. E’ stato naturale per noi mettere a disposizione i nostri spazi per contribuire fattivamente ad accelerare il processo di vaccinazione che porterà tutti quanti ad una tanto desiderata normalità”.

Un service molto apprezzato a livello distrettuale anche dal Governatore del Distretto Rotary 2042 Laura Brianza. "Ci auguriamo che lo sforzo profuso possa portare presto i risultati sperati nella lotta contro il Covid-19 che tutti stiamo combattendo - commenta -. Ringrazio GianMaria Bellazzi, presidente del Rotary Monza Est, tutti i volontari, i ragazzi del Rotaract che hanno aiutato nell’allestimento per concretizzare questo progetto che spero possa accelerare la campagna massiva di vaccinazione intrapresa dal nostro Paese".