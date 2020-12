Vaccinazioni antinfluenzali per bambini: prenotazioni e orari per la Asst di Monza

Nuovi orari per le vaccinazioni antinfluenzali per bambini e ragazzi nella Asst di Monza. Adesso la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale per tutti i soggetti da 2 a 18 anni si potrà effettuare tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 presso la palazzina accoglienza dell'ospedale San Gerardo, e, sul territorio nelle sedi vaccinali, prolungamenti serali dalle 16.30 alle 19.

Apertura anche sabato 19 a Monza e a Muggiò dalle 8.30 alle 14.30.

Come prenotare il vaccino

Per la somministrazione è possibile chiedere al proprio pediatra/medico di medicina generale oppure rivolgersi al centro unico vaccinale dell’ASST di competenza. "Il vaccino spray ha fornito evidenze circa l’ottima risposta protettiva e, dalle prime settimane di somministrazione, l'accettabilità molto alta da parte dei bambini" spiegano dalla Ats.

È possibile prenotare attraverso il Contact Center Regionale telefonando ai numeri 800.638.638 da numero fisso e 02.999599 da cellulare, da lunedì a sabato non festivi dalle 8.00 alle 20.00

Il vaccino spray: come funziona

Per il vaccino viene utilizzato un vaccino spray, un vaccino sicuro, efficace e decisamente più semplice da somministrare in questa fascia d’età. Fluenz Tetra è un vaccino per la prevenzione dell'influenza usato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Per tutti i soggetti con età compresa tra 2 e 18 anni, la vaccinazione è gratuita.