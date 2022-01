Quanti bambini sono stati vaccinati contro il covid a Monza e Brianza

Prosegue la campagna vaccinale anti-covid anche per i bambini. A poco più di un mese dall'avvio delle inoculazioni pediatriche sono oltre 8mila i bambini vaccinati a Monza e Brianza. A dare i numeri è stata la Asst di Monza che ha avviato le vaccinazioni pediatriche lo scorso 16 dicembre. All'interno dell'ospedale l'area per le vaccinazioni dedicate ai più piccoli è stata allestita presso la Palazzina Accoglienza dove sono presenti anche pediatri.

Alla data del 10 gennaio risultano 4.369 le dosi effettuate di cui 3.826 prime dosi. Per questa settimana sono previste 2500 prime dosi che si distribuiranno dal lunedì alla domenica. Numeri simili anche dalla Asst Brianza che dall'avvio della campagna vaccinale pediatrica ad oggi ha effettuato quasi quattromila inoculazioni pediatriche a Vimercate e Carate Brianza, i due presidi dell'azienda sanitaria dove sono state allestite aree per i bambini. E le prenotazioni con la programmazione delle inoculazioni proseguono.

Dove vaccinare i bambini a Monza e Brianza

Il servizio di vaccinazione pediatrica in Brianza è attiva a Monza presso l'ospedale San Gerardo, e a Carate Brianza e a Desio, presidi questi ultimi due gestiti dalla Asst Brianza. I piccoli si sottoporranno a un ciclo vaccinale che prevede la somministrazione di due dosi, l'una a distanza di 20 giorni dall'altra.

La prenotazione della vaccinazione per i bimbi è da effettuare attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it o tramite numero verde 800.89.45.45.

Nuovi slot per i vaccini over 12 a Monza

Continuano anche le vaccinazioni per tutte le altre fasce d'età over 12 con l'apertura anche di nuovi slot: per quanto riguarda gli over 12 sono state effettuate dalla Asst di Monza 609.666 dosi di cui 127.927 terze dosi. Questa settimana sono stati aperti 630 slot per prime dosi anche se è possibile, solo per le prime dosi, presentarsi senza appuntamento. L’accesso invece sia per la fascia pediatrica sia per le seconde e terze dosi, over 12 avviene su prenotazione.