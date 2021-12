Da oggi la Lombardia inizia a vaccinare i bimbi dai 5 anni

Si parte. Da oggi, giovedì 16 dicembre, in Lombardia prendono il via le somministrazioni del vaccino anti covid ai bimbi dai 5 agli 11 anni. Le prenotazioni erano state aperte domenica 12 dicembre, dopo il via libero di Aifa e ministero della salute, e sono già oltre 50mila le famiglie che hanno deciso di prenotare appuntamento per il loro piccolo.



"In Lombardia - aveva spiegato la vicepresidente ed assessore al welfare, Letizia Moratti - la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno".

"Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre - avev chiarito la numero due del Pirellone - si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica".

Come già accaduto per i più grandi, la regione ha deciso anche di organizzare una sorta di "maratona social" per rispondere a tutti i dubbi e le perplessità dei genitori. L'appuntamento, ribattezzato "Stop ai dubbi", è previsto per le 17 da palazzo Lombardia e il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso, accompagnato da numerosi esperti della materia, risponderanno alle domande dei cittadini con l'obiettivo di convincere anche gli ultimi indecisi.

Al tavolo prenderanno posto Giuseppe Banderali, direttore di neonatologia e patologia neonatale del San Paolo, Raffaele Badolato, direttore pediatria spedali civili di Brescia, il direttore scientifico di fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, Andrea Biondi, Maria Antonella Costantino, direttrice neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza fondazione Irccs Ca' Granda Policlinico e Alberto Mantovani, direttore scientifico istituto clinico Humanitas, oltre che il dg welfare del Pirellone, Giovanni Pavesi.