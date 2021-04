L'Asst Brianza apre linee vaccinali riservate agli over 80 non ancora vaccinati

Linee vaccinali dedicate agli over 80 che non si sono ancora sottoposti al vaccino. Le ha predisposti l’Asst Brianza. Presso i centri vaccinali Covid allestiti negli ospedali di Carate, Vimercate e al PalaBanco di Desio potranno recarsi i cittadini ultraottantenni che non hanno ancora ricevuto la convocazione.

Per evitare assembramenti e lunghe attese è preferibile prenotarsi attraverso il sistema “Accoda”, disponibile sulla home page del sito www.asst-brianza.it. I cittadini riceveranno un appuntamento da mercoledì 7 aprile a domenica 11 aprile. Si consiglia vivamente la prenotazione per evitare le attese e soprattutto scongiurare ogni assembramento.

Le linee vaccinali saranno attive all’ospedale di Carate dalle 10.30 alle 19 (solo dal 7 al 9 aprile); al PalaBanco di Desio dalle 10 alle 18.30 e all’ospedale di Vimercate dalle 10.30 alle 21.

Anche l'Asst Monza ha allestito una linea vaccinale aggiuntativa dedicata agli over 80 non ancora vaccinati: fino a venerdì all'ospedale Vecchio di via Solferino, sabato e domenica in Autodromo.