Vaccini anti covid, in un giorno somministrate 12mila dosi (ma la Lombardia è quasi ultima)

La rincorsa continua. La Lombardia, partita in ritardo con la campagna di vaccinazioni anti coronavirus, cerca di accelerare il passo e aumenta il numero di dosi somministrate giornalmente. Il record è stato segnato venerdì, quando - stando al bollettino diffuso quotidianamente dal Pirellone - sono state iniettate oltre 12mila dosi, con il dato complessivo salito a circa 46mila e 500.

Il ritmo è innegabilmente salito - il 4 gennaio le somministrazioni erano state più o meno 6mila - ma è evidente che ancora non sia sufficiente e che il nuovo assessore al Welfare, Letizia Moratti, che ha preso il posto di Giulio Gallera, dovrà inventarsi qualcosa per far funzionare a pieni giri il motore.

La regione, numeri alla mano, si conferma tra le peggiori - quasi la peggiore - in tutta Italia per il rapporto tra dosi ricevute e inoculate. Nei capoluoghi lombardi, secondo i dati aggiornati in diretta dal ministero della salute, sono arrivati 153.720 sieri Pfizer e ne sono stati iniettati 46.257: una percentuale del 30,1% che mette la Lombardia davanti soltanto alla provincia autonoma di Bolzano, ferma al 30. La miglior regione italiana è la Campania, che ha già distribuito il 75,2% delle dosi ricevute.

In Lombardia, guardando ai dati del governo, sono stati vaccinati 30.681 donne e 15.576 uomini. La fascia d'età più coperta è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da 40-49. Tra le dosi già iniettate, come previsto, poco meno di 40mila sono andate agli operatori sanitari e sociosanitari, che dovevano essere i primi a essere vaccinati. Poco più di 1.200, invece, sono state destinate agli ospiti delle Rsa. Fino a marzo la campagna vaccinale resterà nella prima fase e l'obiettivo sarà proprio coprire il personale sanitario e gli anziani nelle residenze sanitarie assistenziali. Da aprile, invece, si dovrebbe passare agli over 80 e da luglio agli over 60 o agli italiani che presentano almeno una patologia cronica. Da ottobre in poi dovrebbe quindi essere il turno del resto della popolazione.