Vaccini covid, AstraZeneca alle forze dell'ordine: si parte in Fiera, 1000 dosi al giorno

Giovedì è iniziata la campagna vaccinale per le forze dell'ordine, gestita dal Policlinico

Sono partite giovedì 18 febbraio al padiglione del Policlinico in Fiera a Milano, al ritmo di mille somministrazioni al giorno, le vaccinazioni anti covid 19 riservate al personale delle forze dell’ordine. Lo ha annunciato in una nota lo stesso Policlinico “cui è stata affidata la macchina organizzativa che può contare anche sul supporto della polizia, Azienda regionale emergenza urgenza, protezione civile, Croce rossa ed esercito".

Il vaccino utilizzato è quello di AstraZeneca ed è somministrato al personale di polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e membri dell’operazione Strade sicure.

L’obiettivo è erogare circa 10mila prime dosi nell’arco dei prossimi 10 giorni, a cui farà seguito l’organizzazione per i richiami con la seconda dose del vaccino. L'ospedale ha spiegato che sono già attive due linee vaccinali contemporanee e che ciascuna inizia con l’anamnesi medica e prosegue con la somministrazione del vaccino a cura della squadra infermieristica. “L’organizzazione è in grado di erogare il vaccino a ciascuna persona nell’arco di pochi minuti” ha precisato il Policlinico, sottolineando che “la struttura rimarrà a supporto della campagna vaccinale di Regione Lombardia, per contribuire a proteggere la popolazione nel modo più ampio possibile”.