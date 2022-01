Dove e quando i bimbi possono fare il vaccino senza prenotazione

Porte aperte ai bimbi. Sabato 29 e domenica 30 gennaio 28 hub lombardi saranno ad accesso libero per i bambini dai 5 agli 11 anni, che in quei due giorni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid anche senza prenotazione.

Il perché è presto detto. "Mntre diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie e superiori - l’87,1% della popolazione 12 19 anni è vaccinata con almeno una dose -, le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8% rispetto alla settimana precedente", hanno sottolineato dalla giunta regionale, che in questi ultimi giorni ha più volte rivolto appelli ai genitori affinché facciano aderire i loro piccoli alla campagna vaccinale, resa ancora più importante dopo il ritorno alle lezioni in presenza.



"I dati dei contagi riferiti alla fascia di popolazione 12 19 anni confermano ancora una volta il ruolo fondamentale del vaccino per il controllo dell’infezione - ha rimarcato la vicepresidente e assessore al welfare del Pirellone, Letizia Moratti - pertanto, confido fortemente nel fatto che le famiglie lombarde sapranno cogliere questa opportunità e compiere una scelta di salute importantissima per i propri figli e per l’intera comunità". A Milano sarà ad ingresso libero l'hub in Fiera di Palazzo delle scintille, dalle 8 alle 19 sia di sabato che di domenica.