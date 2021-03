Liste di riserva per non disperdere dosi: ecco i numeri delle vaccinazioni a Monza e Brianza

Per evitare che dosi di vaccino vadano disperse, per la mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creato liste di riserva omogenee con le categorie interessate

Liste di riserva di vaccinandi per evitare dispersione di dosi. Per evitare che dosi di vaccino vadano disperse, per la mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creato liste di riserva omogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall'ordinanza n° 2/2021 firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Non sono previste né ammesse autocandidature.

"Sono giornate - spiega il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi - in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per 'candidarsi' alla somministrazione del vaccino, ma su questo punto è necessario fare chiarezza". "Confidiamo nella collaborazione e senso civico da parte di tutti - conclude Pavesi - evitando tra l'altro code inutili e il rischio di assembramenti.

I numeri in Lombardia

Sono oltre un milione le dosi di vaccino somministrate in Lombardia dall'inizio della campagna vaccinale. Si tratta di 1.071.357 dosi di vaccino anti-Covid di cui 732.640 prime dosi e 338.717 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 592.146 (82%). A martedì mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 236.181 dosi. Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente (1° e 2° dose) a questa categoria di cittadini 236.181 vaccini.

Nella giornata di lunedì 15 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' 8.843 anziani a cui si aggiungono i 4.149 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.992 dosi somministrate agli over 80.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 8.896 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 21.888 dosi di vaccino anti-Covid. Tra questi 7.937 riguardano il personale scolastico. Ad oggi, inoltre, sono 218.021 le adesioni del personale scolastico.

I numeri in Brianza

In Brianza risultano oltre 37mila le prime dosi di vaccino somministrate alle diverse categorie sottoposte a vaccinazione a cui si aggiungono 6.542 somministrazioni di seconde dosi per le persone che hanno terminato il ciclo di immunizzazione. Nella giormata di lunedì 15 marzo sono stati 895 gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid il cui totale ha raggiunto dall'inizio della campagna vaccinale oltre 17mila somministrazioni. 1.123 invece il personale scolastico sottoposto a vaccinazione nella giornata di lunedì per un totale di 2.372 somministrazioni giornaliere nell'ambito di Ats Brianza. Intanto si attende l'avvio della campagna massiva di vaccinazione, compatibilmente con la disponibilità dei sieri, che dovrebbe iniziare ad aprile con il coinvolgimento di siti come l'Autodromo di Monza e la discoteca Polaris di Carate Brianza. Una data ad oggi però non è ancora stata resa nota.