"Se arrivano dosi, vaccini a tutti i lombardi entro fine giugno", ha detto Fontana

Di nuovo promesse da Regione Lombardia ma ancora una volta al condizionale. Questa volta il presidente lombardo Attilio Fontana ha detto: "Se arrivano i vaccini quello che ha aveva detto Bertolaso lo potremmo mantenere, entro la fine di giugno potremmo aver vaccinato almeno con una dose tutti i cittadini". Il se, appunto, è però una parte importante di questa previsione, tanto che lo stesso governatore, mercoledì, ai microfoni dell'emittente locale Teletutto Brescia, ha precisato che qualora le forniture non dovessero arrivare "chiaramente il tempo si dilaterà".

"Dovremo regolare la velocità della nostra macchina sulla base della quantità di benzina che ci danno", ha proseguito Fontana che sempre mercoledì aveva sottolineato come in Lombardia fosse stata raggiunta la quota di 3 milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate in Lombardia.

"In poco meno di due settimane - aveva argomentato il governatore - abbiamo raggiunto un ambizioso traguardo che conferma la grande validità del piano studiato e messo a punto da Guido Bertolaso". La prossima meta sarebbe di superare le 100mila dosi effettuate in un giorno, cosa che Fontana ha detto di ritenere realizzabile entro la fine della settimana.

Moratti: "Entro luglio a tutti i lombardi prima dose"

Solo qualche giorno fa a rilanciare la promessa era stata l'assessore al Welfare Letizia Moratti che aveva dichiarato, commentando il record di somministrazioni nella giornata di lunedì 26 aprile alla Asst di Monza, che se ci saranno le dosi necessarie entro luglio i lombraid avranno tutti ricevuto la prima dose di vaccino.

“Regione Lombardia è oggi un esempio per il Paese in quanto a ritmo di vaccinazioni – raveva detto la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti –. Dai territori giungono quotidianamente notizie fortemente positive. Il risultato raggiunto dalla ASST di Monza rappresenta un importante tassello e va riconosciuto a dirigenti, medici, infermieri, personale non sanitario, volontari del soccorso e Protezione Civile il merito per un impegno straordinario e lodevole. Va a tutti loro e ai nostri concittadini, che con fiducia si stanno facendo vaccinare, il plauso dell’eccezionale traguardo che la Lombardia supererà oggi: 3 milioni di dosi somministrate. Se avremo vaccini a sufficienza, entro luglio i lombardi saranno tutti vaccinati almeno con la prima dose”.