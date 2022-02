La notte dei vaccini anche in Brianza, aperture serali nei centri

Vaccini di sera anche in Brianza. Giovedì 10 febbraio il centro vaccinale Polaris, a Carate Brianza, e venerdì 11 febbraio l'hub Philips a Monza resteranno aperti fino alle 23.

A Carate Brianza è prevista una serata di vaccinazioni giovedì 10 febbraio ad accesso libero dalle 20.00 alle 23.00 mentre a Monza lo stesso orario vedrà l'hub osservare una apertura straordinaria nella giornata di venerdì 11. Per la somministrazione basterà presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria, senza prenotazione. Venerdì 11 febbraio poi sarà la volta dell'hub Philips a Monza con una apertura straordinaria serale, ad accesso libero, in occasione della Vax Night.

Oper day nel weekend per i bambini

ATS Brianza, ASST Brianza, ASST Lecco, ASST Monza e Policlinico di Monza, per facilitare l'accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini e, in orario extralavorativo, al fine di incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale, organizzano un nuovo Open Day Bambini.

I bambini della fascia d'età 5-11, sabato 5 e domenica 6 febbraio, potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione. È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità. L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti.

Di seguito l'elenco dei Centri Vaccinali Pediatrici di ATS Brianza che aderiranno all'Open day dei giorni 5 e 6 febbraio.