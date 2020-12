Il piano vaccinazioni covid della Lombardia: "Si parte il 27 dicembre con il V-Day"

"Domenica 27 prende il via in tutta Italia, simbolicamente, la campagna vaccinale, che poi si articolerà dai primi di gennaio. E' l'inizio di un percorso che sarà lungo e complicato, e coinvolgerà 10 milioni di cittadini in Lombardia, 60 in Italia e il sistema sanitario nel complesso". A parlare è l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per presentare il piano vaccinazioni della Regione. Insieme a lui c'è il referente per la Lombardia della campagna vaccinale, Giacomo Lucchini.

"Partenza simbolica molto importante. In Lombardia, il 27 mattina, all'ora che ci comunicherà il commissario arriveranno a Niguarda 324 fiale e il materiale di consumo, per 1620 dosi di vaccino, che verranno trasferiti n 14 siti nella Regione. Era corretto che, anche simbolicamente e mediaticamente, l'avvio avvenisse in tutte le province", ha detto Gallera. Tra gli hun individuati anche la Asst di Monza con l'ospedale San Gerardo.

Vaccini in Lombardia: chi saranno i primi a vaccinarsi?

A Milano si partirà con le vaccinazioni intorno alle ore 11. Ma l'avvio sarà capillare in tutte le regioni. I primi saranno i presidenti degli ordini dei medici, i presidenti degli ordini degli infermieri, così come gli oss, e gli addetti ai servizi. Così come ci saranno dei rappresentati delle "Croci".

"Le dosi saranno collocate su automediche con le attrezzature adatte per tenere la temperatura corretta e partiranno da Niguarda. Tra i primi a vaccinarsi - rivela ancora l'assessore - ci saranno il prof. Galli, prof. Zangrillo, prof. Rizzardini, prof. Pesenti, Sergio Harari, Annalisa Malara, Achille Linneo Clerici, a Varese prof. Grossi, a Pavia Raffaele Bruno, a Milano Carlo Signorelli".

Quando sarà vaccinata la gente comune? Le 4 fasi

In questa fase la vaccinazione sarà gestita col personale della Regione, poi probabilmente se ne occuperà il personale in via di assunzione dal commissario. La seconda fase, stando a quanto rivelato in conferenza stampa, prevede la vaccinazione di varie categorie (si arriverà al 15% della popolazione):

ultra 60enni

persone con severa comorbidità, immunodeficienza e/o fragilità

gruppi a rischio più elevato di grave malattia o morte;

insegnanti e personale scolastico "ad alta priorità".

La terza fase (per il 50% di copertura di popolazione cumulata) sarà per insegnanti residui, lavoratori di servizi essenziali, carceri e luoghi di comunità, persone con comorbidità moderata di ogni età. Quarta fase, il resto della popolazione.

Vaccini covid in Lombardia: individuate 65 strutture come hub

"Sono state individuate - spiega Lucchini - 65 strutture che facessero da hub per il vaccino Pfizer, ieri approvato in Aifa. Le strutture sono state individuate a seconda della copertura geografica, del numero di operatori e ospiti nelle strutture, e spazi per la conservazione del vaccino (che necessita di un "ultra freezer"). A ciascun hub fanno riferimento le strutture ospedaliere (150 in tutto) e le Rsa".

"Dalle strutture hub alla somministrazione devono passare massimo 65 minuti. La tempistica è fondamentale. A Milano e provincia, in questa fase 90.042 operatori e 12.376 ospiti di Rsa vaccinandi, in Lombardia 278.050 e 58.030", prosegue Lucchini.

Consegne vaccini Pfizer ogni settimana

"Le consegne dei vaccini Pfizer - dice Lucchini - sono ipotizzate ogni settimana, ma si tratta di informazioni che possono variare per dare attuazione sempre migliore al piano vaccini. L'ipotesi è consegnare le dosi Pfizer direttamente agli hub tra il 28 dicembre e il 4 gennaio. Si avvierà subito la somministrazione agli operatori degli hub, per una durata di tre settimane; poi dalla seconda settimana si procederà con i presidi e dalla terza settimana con le Rsa".

"Chi somministrerà il vaccino viene formato online dall'Istituto Superiore di Sanità - spiega ancora Lucchini - per la conservazione e la preparazione delle dosi. Il produttore mette poi a disposizione un help desk tecnico. Infine tutta la documentazione tecnica sul vaccino verrà trasmessa dal commissario nel territorio".

Come si somministra il vaccino Pfizer Bnt? Tutte le info

Sarà fondamentale rispettare le caratteristiche del vaccino Pfizer Bnt:

conservazione a meno 75 gradi, per massimo sei mesi;

consegne in Thermal Shipper utilizzabili anche per il trasferimento;

conservabile in frigo (2-8 gradi) per massimo 5 giorni;

fiale multiuso da diluire, una volta tolto dal luogo di conservazione, entro 2 ore e da somministrare entro 6 ore;

dose di richiamo da somministrare tra il 19esimo e il 23esimo giorno dalla prima dose.

Tre modalità di conservazione, quindi:

ultra congelata in termal shipper con ghiaccio secco da cambiare ogni 5 giorni, per il viaggio;

ultra freezer nell'hub dove rimane fino a sei mesi;

oppure frigorifero per 5 gg (sarà così per le prime dosi simboliche).