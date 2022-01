Un weekend di vaccini senza prenotazione per i bambini anche in Brianza

Un weekend di vaccini per i bambini, senza prenotazione. Accesso libero anche in Brianza per i bambini della fascia d'età 5-11 sabato 29 e domenica 30 gennaio: i picoli otranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso.

Cosa serve e dove andare

È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità. L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti. Di seguito l'elenco dei Centri Vaccinali Pediatrici di ATS Brianza che aderiranno all'Open day dei giorni 29 e 30 gennaio:

In ATS Brianza l'adesione alla vaccinazione è stata fino ad oggi la più alta in Lombardia. Il 51% della popolazione pediatrica ha già avuto almeno la prima dose, la media regionale è del 46%.

"Ci auguriamo che le famiglie colgano questa opportunità che mira a facilitare l'accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini. Iniziamo questo weekend e poi valuteremo se organizzarne altri sperando di incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale pediatrica, così importante per proteggere i più piccoli e le loro famiglie" conclude il dr. Carmelo Scarcella, direttore generale di ATS Brianza.