Caos vaccini, dal San Gerardo la spiegazione: "E' stata una giornata particolare"

La replica della Asst: "Ci scusiamo per queste temporanee difficoltà, pronti ad intervenire per migliorare il servizio offerto ai nostri cittadini"

Appuntamenti concentrati nell'arco di poche ore pomeridiane e apertura di nuove linee vaccinali con la somministrazione di vaccini Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Tre sieri differenti che - spiegano dall'Asst di Monza- richiedono anche procedure di accettazione e indicazioni diverse. Risultato: assembramenti e momenti di tensione con lunghe attese, code e pazienti rimandati a casa.

Dopo le polemiche sollevate in merito alla gestione degli appuntamenti per le somministrazioni vaccinali avvenute presso il San Gerardo nella giornata di lunedì 29 marzo e al video che mostra i momenti di tensione avvenuti presso il nosocomio di via Pergolesi, l'Asst di Monza ha spiegato che cosa è accaduto e il perchè dei disagi.

La replica: "Ci scusiamo perqueste temporanee difficoltà"

"Ieri, lunedì 29 marzo, è stata una giornata particolare legata all’apertura delle linee vaccinali con vaccini differenti, Astrazeneca, Pfizer e Moderna. I tre vaccini hanno indicazioni diverse e la procedura di accettazione, a seconda del vaccino che viene inoculato, è risultata più complicata. Come si vede dal video infatti, i problemi si sono verificati solo nella fase di accettazione dei pazienti, in quella di anamnesi e vaccinazione i pazienti erano correttamente gestiti. Da qualche giorno poi gli appuntamenti sono concentrati dalle 14 alle 18 invece che spalmati nell’arco delle 12 ore di apertura del servizio" spiegano da via Pergolesi.

"Purtroppo oltre a queste difficoltà si sta registrando anche la presenza di più accompagnatori per ogni anziano. Per far fronte alla situazione stiamo agendo su diversi fronti considerando che giornalmente vacciniamo circa 1300 persone e quindi, con un tale volume, è possibile, sporadicamente che avvengano difficoltà: stiamo distribuendo in maniera più uniforme durante la giornata gli appuntamenti; abbiamo creato due separati punti di accesso all’ospedale Nuovo per la parte di accettazione riducendo così il rischio di assembramenti. Ora che sono state ultimate le vaccinazioni agli insegnanti abbiamo in programma di effettuare presso l’ospedale vecchio parte della programmazione degli over 80 riducendo distribuendo ancora meglio i carichi ed i flussi".

"Ci scusiamo per queste temporanee difficoltà, pronti ad intervenire per migliorare il servizio offerto ai nostri cittadini" conclude la nota della Asst di Monza.