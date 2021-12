Clown, chitarra e il Dottor Sogni per il vaccino anticovid dei bimbi a Monza

Mascherina colorata per pennellare di spensieratezza la tensione che quasi tutti i bimbi potrebbero avere davanti all'ago, chitarra e camice bianco. Anche a Monza - e in Brianza - giovedì 16 dicembre hanno preso il via le vaccinazioni anticovid dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni. La prima giormata di somministrazione all'ospedale San Gerardo di Monza, con l'inaugurazione del servizio di vaccinazione pediatrica, ha visto la partecipazione del Dottor Sogni della Fondazione Theodora Onlus che riporta in corsia la clownterapia dopo lo stop a causa della pandemia.

Vaccinazioni per i bambini al San Gerardo

Dal lunedì al venerdì al San Gerardo saranno 150 le vaccinazioni che quotidianamente gli operatori somministreranno ai piccoli, numero che sale a 250 inoculazioni per il weekend, il sabato e la domenica. Il ciclo vaccinale dei più piccoli contro il covid-19 si comporrà di due inieizioni, a distanza di venti giorni l'una dall'altra.

Ai piccoli vaccinati i volontari dell'Abio giovedì mattina hanno consegnato anche un premio speciale, per il coraggio e l'impegno. A Monza il servizio è stato allestito al piano terra della Palazzina Accoglienza (ingresso a sinistra della scala mobile).

Al via le vaccinazioni anche in Brianza

Le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni insieme a Monza, in Brianza, hanno preso il via anche a Carate ea Desio. Mentre nella giornata di venerdì 17 dicembre, insieme ai due presidi della Asst Brianza già in attività, i piccoli inizieranno a ricevere le dosi anche a Vimercate. Nella prima giornata di domministrazioni pediatriche tra Carate Brianza e Desio verranno inoculate circa duecento dosi. Un centinaio quelle programmate venerdì a Vimercate. E la campagna vaccinale pediatrica proseguirà poi a pieno ritmo fino a Natale. Alla Asst Brianza si stima che tra il 16 e il 23 dicembre verranno somministrate quasi tremila dosi.