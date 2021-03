Vaccino AstraZeneca: cosa succede ora?

Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia dal 15 marzo su decisione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno sul piano vaccinale della Lombardia e su quello nazionale. Un evento che ha contribuito a intasare di messaggi le chat dei gruppi di professori - una delle categorie che attualmente si stava sottoponendo al trattamento con il vaccino anglo svedese - preoccupati per la situazione d'incertezza che si è venuta a creare. "Dobbiamo temere per la nostra salute?" oppure "e adesso cosa dobbiamo fare per ottenere la nostra seconda dose di AstraZeneca?", il tenore delle domande circolate.

Vaccini AstraZeneca: cosa si aspetta?

Bene, i dubbi degli insegnanti sono gli stessi del resto della popolazione dal pomeriggio di lunedì. Ma adesso cosa succede? Per prima cosa si deve attendere il parere dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. L'Ema ha indetto per giovedì una riunione straordinaria sul vaccino anti-covid di AstraZeneca. "Il Comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) esaminerà ulteriormente le informazioni" al riguardo "martedì, e ha convocato una riunione straordinaria giovedì 18 marzo per concludere su quanto raccolto e su qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere necessaria", annuncia la stessa agenzia in un una nota in cui spiega che "sta lavorando a stretto contatto con l'azienda, con esperti in malattie del sangue e con altre autorità sanitarie", tra cui l'ente regolatorio britannico, Mhra, per "la sua esperienza con circa 11 milioni di dosi somministrate del vaccino".

Vaccini covid, le indagini sui trombi

L'indagine, aggiunge l'Ema, "è proseguita nel fine settimana e nei prossimi giorni verrà condotta un'analisi rigorosa di tutti i dati relativi agli eventi tromboembolici" segnalati. "Gli esperti stanno esaminando nel dettaglio tutti i dati disponibili e le circostanze cliniche che riguardano i casi specifici per determinare se il vaccino potrebbe aver contribuito o se è probabile che l'evento sia stato dovuto ad altre cause".

L'Aifa ha poi spiegato che renderà nota "tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".

Come fare la seconda dose di AstraZeneca

"Confidiamo che chi ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca riceverà la seconda nei tempi previsti", ha affermato in un videomessaggio il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Rezza chiarisce inoltre che "l'Ema si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale". Il vaccino, ricordiamo, in molti altri Stati, come l'Inghilterra, "va avanti" senza difficoltà.

Vaccini, la situazione in Lombardia

Dopo la nota dell'Aifa e la sospensione, tutte le regioni si sono adattate. "In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco - ha fatto sapere l'assessore al welfare lombardo, Letizia Moratti - ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti"

Fermo anche il drive through di via Novara, appena partito. "Informiamo che le vaccinazioni anticovid in programma al Drive Through di Trenno sono sospese fino a nuove indicazioni di Regione Lombardia", hanno segnalato dall'Asst Santi Paolo e Carlo, che gestisce la struttura insieme all'esercito. Complessivamente, tra martedì, mercoledì e giovedì in tutta la regione sono stati rinviati 33.500 appuntamenti per la vaccinazione con AstraZeneca.