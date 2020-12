Lotta al virus, è il giorno del "V-Day": i vaccini sono in Lombardia: dosi anche al San Gerardo

E' arrivato il tanto atteso "V-Day", il giorno in cui anche la Lombardia (come il resto d'Italia) inizia a somministrare le prime dosi del vaccino contro il covid.

Le prime dosi sono arrivate in Lombardia

Sono arrivate all'ospedale milanese di Niguarda poco prima delle 8 - a bordo di un mezzo dell'Esercito scortato dai Carabinieri - le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Ad attenderle in un simbolico passaggio di consegne il direttore generale dell’ospedale, Marco Bosio, e i vertici delle Forze dell’Ordine e Militari. Le fiale, dalle quali saranno ricavate le 1.620 dosi destinate agli ospedali lombardi, sono poi state trasferite alla farmacia dell’ospedale e prese in consegna dall’equipe del dottor Alberto Medaglia per essere poi suddivise e caricate sulle macchine di Areu che le trasporteranno negli altri 13 punti della Lombardia dove, nel pomeriggio, cominceranno le vaccinazioni.

A Niguarda, invece, in mattinata, verranno somministrate le prime dosi a persone ‘simbolo’ e sempre in prima linea durante la pandemia. Fra queste Adele Gelfo, la OSS che ha sempre lavorato in terapia intensiva; Grazie Fresta, in rappresentanza degli addetti ai servizi e numerosi medici, infermieri, personale sanitario e soccorritori.

Anche il San Gerardo di Monza hub per il V-Day

Domenica 27 dicembre arriveranno anche all'ospedale San Gerardo di Monza le dosi di vaccino in partenza dall'ospedale Niguarda di Milano in occasione del "V-Day" per il trasferimento nelle altre undici province lombarde e in quattordici siti per poter partire subito con la somministrazione a professionisti sanitari e sociosanitari fino ad esaurimento delle prima dosi a disposizione. Per la prima fase della campagna vaccinale sono 23.051 le dosi destinate all'area di Monza e Brianza: 3.539 per gli ospiti delle Rsa e 19.512 per gli operatori.