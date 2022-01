Il servizio di vaccinazione pediatrica in Brianza è attiva a Monza presso l'ospedale San Gerardo, e a Carate Brianza e a Desio, presidi questi ultimi due gestiti dalla Asst Brianza. I piccoli si sottoporranno a un ciclo vaccinale che prevede la somministrazione di due dosi, l'una a distanza di 20 giorni dall'altra. La prenotazione della vaccinazione per i bimbi è da effettuare attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o tramite numero verde 800.89.45.45.

Alla data del 10 gennaio risultavano 4.369 le dosi effettuate ai più piccoli, di cui 3.826 prime dosi. Numeri simili anche dalla Asst Brianza che dall'avvio della campagna vaccinale pediatrica al 10 gennaio ha effettuato quasi quattromila inoculazioni pediatriche a Vimercate e Carate Brianza, i due presidi dell'azienda sanitaria dove sono state allestite aree per i bambini. E le prenotazioni con la programmazione delle inoculazioni proseguono.

A Verano Brianza il 5 febbraio: ecco come prenotare

Vax day per gli under 12: ecco quando e dove in Brianza