Il liceo brianzolo dove (per il covid) è vietato andare in bagno all'intervallo

"Per garantire il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, in seguito ai frequenti episodi di mancato rispetto delle regole di comportamento indicate ad inizio anno a partire dal giorno 17 dicembre non sarà più consentito agli studenti di utilizzare i servizi igienici durante l’intervallo". Queste le nuove direttive contenute all'interno di una circolare del liceo Porta di Erba, a Como, alle porte del Monzese.

Una nuova misura di tutela anticontagio che la preside - la dottoressa Marzia Pontremoli - ha inteso adottare in seguito alle segnalazione relative al mancato di rispetto delle norme di prevenzione del contagio. La situazione pandemica, come dimostrano i dati, è in evoluzione e i contagi risultano aumentati anche nell'ambiente scolastico. Il direttore di Ats Insubria, Giuseppe Catanoso ha spiegato che a dominare è la variante Delta, che è molto piu' contagiosa e "va a colpire soprattutto i giovani, conseguentemente le scuole".

La preside del liceo Porta di Erba Marzia Pontremoli ha sempre posto molta attenzione al distanziamento e a predisporre, sin dall'inizio dell'anno scolastico, zone esterne delinetate per le classi duranti gli intervalli proprio per evitare assembramenti e l'aumetare dei contagi e fino a oggi la sua strategia si è dimostrata vincente. Ultimamente però la preside aveva notato abitudini non sicure, come quella di recarsi tutti insieme al bagno durante l'intervallo e quindi, come ha confermato a Quicomo.it anche telefonicamente la segreteria del Liceo, è stata emessa una circolare dove si invitano gli alunni a non andare in bagno durante la ricreazione.

Resta inteso che l'utilizzo della toilette e dei bagni è possibile durante il resto della giornata.