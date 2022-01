All'aperto senza mascherina: ecco quante multe hanno dato i vigili

In un mese di controlli gli agenti della polizia locale di Monza hanno sanzionato 11 persone perché non indossavano la mascherina per le vie del centro, e 26 perché avevano trasgredito le normative relative al green pass (ingresso nei locali pubblici e sui mezzi pubblici).

Questo il bilancio dell'attività di controllo svolta dagli agenti del comando di via Marsala. Lo scorso 26 novembre il sindaco Dario Allevi, alla vigilia dell'inaugurazione degli eventi natalizi in centro, aveva firmato un'ordinanza che obbligava l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, per le vie del centro storico fino al 6 gennaio.

"Contenere l’epidemia che sta attraversando una fase di risalita, non vanificare gli sforzi fatti finora per restare in zona bianca e prevenire gli scenari che si stanno verificando in molti Paesi europei - aveva spiegato il primo cittadino-. L’ho deciso, in accordo con il prefetto Patrizia Palmisani e le autorità sanitarie territoriali, per senso di responsabilità anche se nella nostra città tante persone la indossano spontaneamente anche all’aperto. Vogliamo rafforzare il messaggio che l’emergenza sanitaria non è ancora finita: dobbiamo continuare a seguire le misure anti covid per trascorrere un Natale sereno con uno sguardo di fiducia sul 2022". Per chi viola l'ordinanza sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.

Intanto il covid ha colpito anche il comando di della polizia locale monzese. Sono 7 gli agenti attualmente in quarantena.