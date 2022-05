Aiuti alle famiglie post covid, ecco dove

Apre oggi, lunedì 2 maggio, e rimarrà aperto fino al 26 maggio il bando del comune di Vimercate a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità. Una nuova azione in risposte alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria 2020 legata al covid. Le risorse destinate al bando ammontano a 113 mila euro dei quali 108 mila euro provenienti dal Fondo solidarietà alimentare erogato dal ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze e 5 mila euro provenienti donazioni private al comune di Vimercate legate all’emergenza sanitaria e non ancora utilizzate.

Il bando si compone di due misure

La prima misura è stata pensata come un contributo economico per il pagamento di bollette e affitti. La seconda opzione rigarda invece un contributo economico per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità. Per partecipare al bando è necessario essere residenti a Vimercate e avere un Isee inferiore o uguale a 15 mila euro. Il contributo sarà determinato in base al numero dei componenti ed il valore della certificazione Isee del nucleo e sarà stilata una graduatoria dei beneficiari. La domanda potrà essere presentata dal 2 al 26 maggio esclusivamente via mail all’indirizzo: buonispesa@comune.vimercate.mb.it Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle domanda sono disponibili sul sito comunale. Per informazioni: ufficio dei Servizi sociali 039.6659461/460/459 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, oppure il giovedì dalle 16 alle 18.