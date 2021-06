Da oggi Monza e la Lombardia sono in zona bianca: le novità

Da lunedì 14 giugno, per la prima volta dalla sua introduzione, Monza e l'intera Lombardia sono in zona bianca. Si tratta di quella fascia di colore dove il rischio di contagio da coronavirus è minore perché la diffusione dello stesso virus è molto bassa. Un traguardo che però non significa "addio" regole.

Dal 14 giugno in Lombardia viene abolito il coprifuoco, mentre resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mascherina, sia all'aperto sia al chiuso. E con l'Rt stabile a 0.68 e il valore medio nazionale dell'incidenza dei casi di covid che scende ancora, attestandosi a 26 casi per 100.000 abitanti, a fine mese tutte le regioni potrebbero passare in zona bianca.

La zona bianca per punti

Se nella zona gialla c'è ancora il coprifuoco dalle 24 alle 5, per chi si trova in fascia bianca il coprifuoco viene abolito immediatamente. Ciò vuol dire che non è più necessario rientrare a casa entro una certa ora: ci si può insomma spostare senza limiti di orario.



In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.



Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi.



Resta invece il divieto di assembramento e l'obbligo di mascherina, sia all'aperto sia al chiuso.

L'annuncio di Fontana e Moratti sul passaggio in zona bianca

Ad anticipare la notizia già durante la settimana scorsa è stato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del bando 'La Lombardia è dei Giovani 20/21'. "Anche questa settimana i dati in Regione Lombardia sono da zona bianca. L'indice di incidenza è di 23 su 100mila, è la terza settimana che vengono confermati buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì, saremo in zona bianca", aveva detto.

Parole a cui ha fatto eco la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: "La Lombardia può considerarsi da oggi di fatto zona bianca. I dati odierni - aveva precisato - confermano, dopo tre settimane consecutive di incidenza di casi positivi al Covid sotto i 50 ogni 100.000 abitanti, che da lunedì prossimo la Lombardia potrà passare da zona gialla a zona bianca. Il dato di oggi - aggiungeva Letizia Moratti - certifica 23 positivi ogni 100.000 abitanti, con un costante e sensibile calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva".

"Il ritorno però alla completa normalità di tutte le attività - sottolineava l'assessore al Welfare - senza restrizioni, fatta eccezione per le discoteche, e il venir meno del coprifuoco serale non significa un 'liberi tutti'". Rimangono obblighi e divieti volti a ostacolare la diffusione dei contagi. "Resta quindi l'obbligo - aveva spiegato Letizia Moratti - d'indossare la mascherina all'aperto e al chiuso, negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento".

Merito anche dei vaccini

"Questo risultato da tanto atteso e auspicato - aveva sottolineato la vicepresidente di Regione Lombardia - è da attribuire al forte impulso avuto dalla campagna vaccinale, che ha toccato quota 7 milioni di somministrazioni. Ma soprattutto allo straordinario senso civico dei lombardi, che hanno rispettato regole e protocolli".

"Per questo - ha ricordato Moratti - ribadisco l'appello alla responsabilità di ognuno, nonostante il miglioramento della situazione e il progressivo aumento della popolazione vaccinata".