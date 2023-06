25 nuovi (potenziali) giovani donatori di sangue. Grazie a una corsa

Venticinque nuovi (potenziali) giovanissimi donatori di sangue.

È questo il bilancio dell'iniziativa Corro a donare, portata avanti dal gruppo #Corrocolguanto insieme alla sezione monzese di Avis. Nella mattina del 24 giugno, i plogger del gruppo guidato da Massimo Confalonieri hanno infatti percorso quasi 30 chilometri tra Monza, Villasanta, Vedano e Lissone, per andare a reclutare ufficialmente i giovani del territorio che la scorsa settimana hanno deciso di cominciare l'iter per diventare donatori di sangue. "Le donazioni, soprattutto per la fascia 18+, non sono quelle desiderate - ha spiegato Confalonieri - perché fra i giovani purtroppo si coglie ancora troppo timore. Basti pensare che in questo periodo la media di ragazzi che si iscrivono ad Avis è di una al giorno. Davvero troppo poche. Ho quindi pensato che sarebbe stato bello provare a fare qualcosa per provare a sensibilizzare i giovani su un tema così importante". Di lì, la sessione speciale di plogging, sabato, capitanata dallo stesso Confalonieri (in accordo con il presidente di Avis Monza Andrea Redaelli) e con al seguito gli altri plogger, tre biciclette con la bandiera e la coloratissima apecar di proprietà di Avis Monza. Tutti, manco a dirlo, al grido di "corro a donare".

"Abbiamo lanciato un appello sui social in settimana (partita il 14 giugno, giornata mondiale dei donatori di sangue) chiedendo ai ragazzi dai 18 ai 25 anni di mettersi in gioco e di effettuare l'iscrizione alla sezione monzese dei donatori di sangue - ha spiegato ancora Confalonieri - Sabato abbiamo dunque raggiunto a casa per la foto di rito tutti quelli che avevano deciso di farlo e abbiamo regalato loro una maglietta e le spille con il logo del nostro gruppo e quello di Avis, una borraccia termica e altri piccoli gadget". Un modo divertente non solo per premiare la scelta dei ragazzi ma anche per invitarli a diventare plogger. Che la corsa, si sa, mantiene in salute. Ragazzi, ben 25 e tutti fra i 18 e i 25 anni, che se ritenuti idonei andranno ad ampliare la fila dei donatori di sangue.

"Se pensiamo alla media di iscrizioni giornaliere direi che possiamo ritenerci più che soddisfatti: l'abbiamo infatti superata in pochi giorni, grazie a un messaggio che è diventato virale sui social e che al momento delle consegne ha attirato la curiosità di tanti altri giovani che si sono detti pronti a diventare donatori di sangue. La piacevole sorpresa di trovare tutti ragazzi giovani, sorridenti e pieni di entusiasmo per questa loro nuova avventura, ci ha riempito di gioia e ricaricato di energie, alleviando la fatica dei chilometri percorsi sotto il sole caldo. E del resto crediamo che l'esempio parta dal dare l'esempio, ovvero mettendosi in gioco... e noi lo abbiamo fatto". Un'iniziativa riuscita. Che in molti hanno già chiesto sia riproposta.