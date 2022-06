In Brianza arriva la corsa più fluo d'Italia

Impossibile non vederli: i runner fluo illumineranno per tutta la sera il Parco di Monza. Tutto pronto per la Fluo Run, una corsa camminata non competitiva che si disputerà sabato 2 luglio nel grande polmone verde di Monza. Si parte al tramonto e si taglia il traguardo al Fluo Run Village per un imperdibile party sotto le stelle.

Fluo Run è l’occasione giusta per correre, ballare, scatenarsi e conoscere nuove persone immersi in un’atmosfera fluo ricca di musica e allegria. Immancabili saranno le t-shirt fluo, i gadget luminosi e il robot show che contribuiranno a far vivere una serata all’insegna dello sport e del divertimeto. Il ritrovo per la Fluo Run di Monza è previsto alle 20 presso il Fluo Run Village allestito in Viale Cavriga dove si svolgeranno attività ludico-motorie, riscaldamento a ritmo di zumba e l’animazione con la musica di Discoradio, la radio ufficiale dell’evento. La partenza alle 21: l’energia dei colori fluo travolgerà tutti per l’intero percorso di 5 km all’interno del parco di Monza. Dalle ore 22 ci sarà il Fluo Run Party, dove si potrà ballare a ritmo di musica insieme agli altri fluo runners e scatenarsi grazie al dj set di Discoradio.

La quota d’iscrizione dà diritto a ricevere il kit gara comprensivo di t-shirt tecnica fluo, bag gara con gadget luminosi offerti dai nostri partner, pettorale gara e tanto altro ancora.

È possibile iscriversi online sul sito www.fluorun.it/. Quella di Monza è la prima tappa del tour Fluo Run 2022. A seguire si svolgerà la tappa di Bergamo sabato 9 luglio.