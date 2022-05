Tutti di corsa: gli appuntamenti da non perdere per i runner monzesi

Per i monzesi amanti della corsa maggio e giugno saranno due mesi importanti. Tante le iniziative podistiche (anche solidali) in programma in città. Scenario non solo il Parco, ma anche le vie del centro.

In corsa con Marco

Il primo appuntamento è per domani, domenica 8 maggio, con la nona edizione di "In corsa con Marco" manifestazione podistica benefica in ricordo di Marco Casati. I fondi raccolti verranno devoluti all'associazione Luce e Vita, da anni impegnata nel reparto di Ematologia adulti dell'ospedale San Gerardo di Monza. La partenza alle 10 da Cascina San Fedele. Tre i percorsi (che si possono fare anche camminando): di 5 km, 10 km e 15 km sempre all'interno del grande polmone verde. La quota di partecipazione è di 10 euro. Le iscrizioni sul sito dell'associazione.

Monza-Montevecchia

Il 22 maggio poi appuntamento con Monza-Montevecchia Eco Trail 2022. Una suggestiva gara tra i panorami di Monza e della Brianza aperta a 250 coppie di podisti. La prima coppia partirà alle 8.30, le altre a distanza di 20 secondi. 33,5 km di corsa con partenza dalla Villa Reale di Monza e arrivo a Montevecchia lungo un percorso che attraverserà Biassono, Macherio, Triuggio, Casatenovo, Lomagna e Missaglia. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sul sito della manifestazione.

Marcia Formula 1

Il 2 giugno con partenza alle 9.15 poi si corre (ma si cammina anche) in Autodromo. Torna la Marcia Formula 1 promossa dalla Lega italiana lotta contro i tumori. Ci sono quattro percorsi lungo il circuito: di 2,4 km, di 5, 8 km, di 11 km e di 18 km. I fondi raccolti serviranno a sostenere le iniziative della Lilt di Monza e Brianza e in particolare la ristrutturazione della sede monzese di via San Gottardo. La quota di partecipazione è di minimo 10 euro, comprensiva di assicurazione. A fronte della donazione verrà consegnata la maglietta ufficiale insieme al pacco gara con gli omaggi dei nostri sponsor. Per i bambini al di sotto dei 3 anni l’ingresso è gratuito. Per iscriversi collegarsi a questo link.

Monza-Resegone

Infine il 25 giugno da non perdere la Monza-Resegone, storica gara notturna a squadre. La partenza alle 21 dall'Arengario di Monza e l'arrivo in notturna alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone. L'iscrizione potrà essere presentata entro il 13 maggio alle ore 24. Tutti i dettagli su questo link.