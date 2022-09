Corse degli autobus soppresse e studenti a piedi, il caso in Brianza

Tre corse della linea Z204 soppresse a Lissone e studenti lasciati a piedi proprio alla riapertura delle scuole. “La soppressione di tre corse Z204 è stata una sorpresa anche per me” ha commentato l’assessore alla Mobilità del Comune di Lissone Massimo Rossati a seguito della eliminazione del servizio di trasporto in orario scolastico nel quartiere Pacinotti.

“Purtroppo, siamo venuti a conoscenza di questa assenza solo quando è pervenuta la prima segnalazione in Comune il 13 settembre alla riapertura delle scuole e da allora mi sono immediatamente attivato per capire la motivazione di questa soppressione chiedendo agli uffici comunali e all’Agenzia del Trasporto Pubblico precisazioni in merito con una nota del 16 settembre alla quale tuttavia non ho ancora ricevuto risposta”.

“Nel frattempo, non senza difficoltà, abbiamo scoperto come il taglio di queste tre corse si sia originato da una lunga serie di mancate contribuzioni da parte del Comune di Lissone della cosiddetta quota chilometrica” spiega una nota del municipio. “Una mancanza grave di chi ha amministrato fino a giugno il nostro Comune, ma che è anche indice di un approccio volatile al tema della sostenibilità” specifica l’assessore.

“La nuova Giunta comunale non era stata informata di questa situazione e tale mancanza di comunicazione ha generato un cortocircuito che si è tradotto nella soppressione del servizio della linea Z204 in Lissone”. “Mi rendo conto - conclude Rossati - dei disagi dei residenti che utilizzavano l’autobus per motivi di scuola o lavoro, ma stiamo sollecitando gli Enti preposti al fine di capire costi e modalità per la riattivazione delle tre corse anche al fine di appostare le dovute somme sul bilancio comunale ridando così ai nostri studenti e lavoratori un servizio importante”.