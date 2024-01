Lo chef monzese che ha servito il Papa e i presidenti della Repubblica organizza un corso per svelare i segreti della sua cucina

I suoi piatti sono noti e amati non solo dai brianzoli. E adesso Vincenzo Butticé – anima del ristorante Il Moro insieme ai fratelli Salvatore e Antonella – ha deciso di aprire le porte della sua cucina e di accompagnare i monzesi (ma non solo) alla scoperta delle sue ricette. Piatti legati a quel territorio di Monza e Brianza che lo chef, siciliano di nascita, ritiene comunque la sua casa.

Così che nelle prossime settimane partirà un corso per imparare a preparare (e naturalmente assaggiare) i piatti storici del menù dello chef Butticè.

I partecipanti, sotto la guida degli chef Vincenzo e Salvatore Butticè e della sommelier Antonella Butticè impareranno a scegliere gli ingredienti, cucinarli, scoprirne la cultura e assaggiare ogni portata insieme al team del noto ristorante monzese. Il tutto nella suggestiva cornice del Food Lab di Home Chef Monza

“La cucina si sà, è fatta d’amore, ma l’amore è anche la dedizione con la quale si concepisce un piatto o, come in questo caso, si apprende come eseguirlo al meglio”, confida lo chef, siciliano di nascita ma ormai naturalizzato monzese. Un curriculum prestigioso quello di Vincenzo Butticè: intraprende gli studi alberghieri e lo chef Salvatore Schifano lo forma sin da ragazzo. Da giovanissimo ha servito Papa Giovanni Paolo II, e poi il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, è stato cuoco del generale di Corpo D’Armata Paolo Cavanenchi e ha servito molte altre cariche dello Stato, ambasciatori e consoli e nel 2019 e nel 2023 ha servito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo appuntamento del corso di cucina è fissato per il 15 gennaio con la preparazione della pasta fresca e del gambero di Sicilia.