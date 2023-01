Il comune che insegna (gratis) alle donne a difendersi

Un corso gratuito per insegnare alle donne a difendersi. Lo organizza il Judo Club Lissone con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale.

Il corso si articola complessivamente in 17 incontri, il venerdì dalle 21.30 alle 23 nella palestra della scuola Dante di Lissone (in via Volturno). Le lezioni inizieranno il 3 febbraio e si concluderanno il 26 maggio. È prevista una parte teorica e una parte pratica, entrambe condotte da istruttori tecnici federali abilitati. Il percorso formativo è orientato a sviluppare con le partecipanti le tematiche principali della difesa personale femminile, fornendo nozioni e tecniche di prevenzione, atteggiamento e difesa utili ad evitare situazioni di pericolo e aggressioni. Il corso è gratuito, bisogna però versare la quota di iscrizione di 20 euro per coprire le spese di assicurazione. Sono disponibili solo 40 posti. Per le iscrizioni telefonare al numero 335.8005710; oppure recarsi nella palestra della scuola Dante dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle ore 20.