A Monza il corso per imparare ad assistere i familiari anziani o malati

Si tratterà di un ciclo di 4 incontri con esperti per imparare a prendersi cura dei propri familiari anziani o malati.

Si svolgerà a Monza, Villasanta e Brugherio, dal 18 ottobre al 7 novembre 2023, la sesta edizione della Scuola di assistenza familiare per caregiver, il corso volto a formare caregiver informali (familiari) capaci di assistere nelle attività della vita quotidiana i familiari con disabilità fisica temporaneamente o permanentemente privi di autonomia. Un progetto pensato e voluto in collaborazione da Ats Brianza, Asst Brianza, Ambito territoriale di Monza e i comuni di Monza, Brugherio e Villasanta, che hanno anche messo a disposizione le sedi per le lezioni.

"Il Distretto di Monza ha aderito alla Scuola di assistenza familiare per caregiver promosso da Ats Brianza e già realizzato in altre realtà distrettuali di Asst Brianza, con l'obiettivo di una reale presa in cura dei bisogni del proprio territori - ha dichiarato il direttore del Distretto di Monza Maria Giuseppina Marconi - Il corso è rivolto a caregiver informali - familiari, amici o vicini di casa - di persone fragili o non autosufficienti. L’obiettivo è scambiarsi informazioni e confrontarsi sul proprio vissuto, sul supporto dato alle famiglie che vivono l'esperienza della cura al domicilio di un proprio caro, sui servizi sia sociosanitari che sociali e sui diversi aspetti della assistenza. Il tutto con un approccio anche molto pratico, come per esempio gli interventi dell'infermiere di famiglia e comunità che illustrano buone prassi di accudimento e assistenza. Una particolare attenzione è stata posta ad interventi di organizzazioni del volontariato presenti e attivi sul territorio a supporto delle famiglie sia per aiuto concreto che per supporto relazionale"

"Abbiamo voluto fortemente questa scuola di formazione per caregiver familiari - ha poi aggiunto il direttore generale Carmelo Scarcella - per supportare queste preziose figure ed includerle in modo qualificato e strutturato nel processo di cura, offrendo loro formazione e sostegno. La progettazione e realizzazione di questo corso vuole essere una nuova occasione per testimoniare la vicinanza a chi, con le mani, la mente, il cuore, dà dignità e garantisce la possibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita alle persone con problemi di salute e di disabilità. Vista l’ampia partecipazione e l’elevato gradimento delle precedenti edizioni, abbiamo in programma di organizzare ulteriori edizioni nei prossimi mesi".

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una guida rivolta ai caregiver familiari.

Le date degli incontri

Gli incontri si svolgeranno tutti dalle 20,30 alle 22,30, nei tre comuni afferenti all’Ambito di Monza, secondo il seguente calendario:

18 ottobre, Villasanta presso la Sala Congressi Villa Camperio: "Il ruolo del Medico di Medicina generale" a cura dei medici Marinaro e Maggioni, ed un intervento a cura dello psicologo Marangiello sul tema "Curati per curare: riflessioni e supporto psicologico al caregiver"

24 ottobre, Brugherio presso la sala Consiliare del comune: "La rete territoriale dei servizi a supporto dell’assistenza a domicilio dei pazienti non autosufficienti" a cura degli operatori dell’Asst Brianza e degli assistenti sociali dei comuni

31 ottobre, Monza presso la Casa di Comunità in via Solferino 16 (Ospedale vecchio): "Assistenza al domicilio: consigli e buone pratiche" a cura degli infermieri di famiglia e di comunità delle Case di Comunità di Monza e Brugherio

7 novembre, Monza presso la Casa di Comunità in via Solferino 16 (Ospedale vecchio): "Il supporto della comunità: esperienze e progetti" a cura dei referenti del volontariato e dell’associazionismo (Caritas Decanale, Centro Servizi per il Volontariato e Sindacato Pensionati).

La scuola di assistenza familiare per caregiver ha ottenuto il patrocinio di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, Ordine delle professioni infermieristiche di Lecco, Ordine delle professioni infermieristiche di Milano, Lodi, Monza Brianza, Ordine dei Farmacisti di Lecco e Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza Brianza. Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti, con priorità di iscrizione per i residenti nei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta.

Per iscrizioni scrivere a segreteria.distrettomonza@asst-brianza.it

Per informazioni 039 6657836