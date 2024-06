A Monza i bambini a scuola di cucina (e di alimentazione sana) coi grandi chef

Il ricordo corre indietro nel tempo quando Salvatore e Vincenzo guardavano la mamma e la nonna cucinare. Quando il momento della preparazione del pranzo della domenica era un autentico rito fatto di colori, sapori, odori e soprattutto amore per la tavola e per il buon cibo.

Un ricordo meraviglioso che gli chef (ma prima ancora fratelli) Vincenzo e Salvatore Butticé hanno deciso di far vivere anche i bambini e ai ragazzi brianzoli organizzando un corso di cucina dove, oltre ai segreti delle ricette, si impara anche l’importanza di una sana alimentazione.

Una cucina che prima di tutto è un gioco quella che viene proposta dai due chef del ristorante Il Moro di Monza in collaborazione con l’istituto alberghiero Olivetti. Il corso si terrà dall’1 al 5 luglio nella storica scuola alberghiera di via Lecco. Le lezioni – massimo 12 alunni di età compresa tra i 9 e i 13 anni – si svolgeranno dalle 9 alle 13 (Per informazioni telefonare al numero 3929394187, oppure inviare un’email info@ilmororistorante.it).

“Uno degli obiettivi principali dei corsi di cucina per bambini è affrontare la difficoltà che molti di loro hanno nel consumare verdure - spiegano gli chef -. Utilizzando i colori vivaci degli ingredienti vegetali è possibile preparare piatti molto golosi e invitanti che tanto piacciono ai più piccoli come per esempio biscotti e pani dolci e salati. Con questa astuzia si supera il tabù dei bimbi che non vogliono mangiare frutta e verdura. Questo approccio aiuta i bambini a percepire il cibo in modo più positivo e ad apprezzare la varietà dei sapori”. Vincenzo e Salvatore Butticé hanno già qualche gustosa e semplice idea da far preparare agli allievi come il burger di salmone con pane agli spinaci e cipolla caramellata, polenta e riso con verdure, biscotti colorati, merluzzo alla “Capitan” e pasta fresca con i colori della bandiera italiana.