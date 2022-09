Il comune organizza un corso sulla nuova arte di amare: la Lega si oppone

Un corso sulla sessualità tenuto in minicipio dal professor Raffaele Mantegazza fa scoppiare la polemica. Succede a Villasanta dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ornago ha organizzato un ciclo di incontri in comune condotti da pedagogista brianzolo Raffaele Mantegazza, docente di Pedagogia all'Università Milano Bicocca.

L'iniziativa - rivolta ai giovani di Villasanta di età compresa tra i 14 e i 25 anni - si intitola 'La (nuova) arte di amare' ed è promossa in collaborazione con Re.A.DY la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali contro le discriminazioni. A salire in cattedra il professor Mantegazza che - sia in presenza sia da remoto (previsto l’accesso alle conferenze anche su Zoom) - analizzerà l'argomento dei sentimenti e della sessualità nei più giovani nel delicato momento della crescita.

Si inizierà il 6 ottobre con l'incontro dal titolo 'Di cosa parliamo quando parliamo di sessualità. Chiarimenti linguistici e domande aperte'. Seguiranno il 13 ottobre ' Conosci te stesso per conoscere gli altri. Capire la propria sessualità, parlare della propria vita'; il 20 ottobre ' Si può ancora dichiarare il proprio amore? Affetti, linguaggi, gesti e parole'; e il 27 ottobre con 'Eros e Thanatos. La sessualità di fronte al limite, al dolore, alla morte'.

"Questo, sarà un ciclo di incontri su un tema centrale nella crescita dei ragazzi e nella vita di tutti, ovvero la sessualità - ha spiegato il professor Raffaele Mantegazza -. Non il sesso, ma quella dimensione molto più profonda che lo contiene dentro di sé, e che si caratterizza come ambito esistenziale e culturale, come originaria apertura al mondo e all'altro. La sessualità come oggetto culturale e relazionale dunque, a proposito del quale creare un discorso adulto strutturato da proporre ai ragazzi".

Una rassegna di incontri che l'assessore alla Politiche giovanile di Villasanta, Laura Varisco, difende a spada tratta chiarendo qualsiasi estraneità della scelta del relatore al mondo della politica. “Questa iniziativa segue il ciclo di incontri organizzato lo scorso anno e incentrato sui diritti e la Costituzione - dichiara -. Il tema non è stato scelto a caso ma proprio sugli imput emersi durante gli incontri dello scorso anno. Si rileva in genere una certa superficialità e mancanza di consapevolezza tra i giovani nel gestire le relazioni e le emozioni. Che invece sono parti importanti della vita. Il desiderio è quello di creare, con questi incontri, un punto di riferimento educativo con figure professionali competenti ed estranee alla politica”.

Ma la Lega non ci sta e ha presentato un'interrogazione in merito. "Perché la scelta del comune come sede degli incontri - ha chiesto Federico Cilfone, capogruppo del Carroccio nel comune brianzolo -. Perché, invece, non organizzarlo nella sala congressi di Villa Camperio? Quanto costa alle casse comunali? Inoltre il professor Mantegazza non è una figura estranea alla politica".