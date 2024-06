Professionisti dell’emergenza in pista: in autodromo il corso di estricazione

Sabato 22 e domenica 23 giugno all’Autodromo Nazionale Monza si terrà un corso di estricazione per personale sanitario di Croce Rossa Italiana con l’assistenza dei medici di Areu.

A tenere il corso il professor Saul Collini, responsabile medico della Specialist Motorsport Academy, sotto la cui egida si svolge questa attività, con la collaborazione del dottor Francesco Maria Petrucci e di Massimiliano Stefari per il personale paramedico. I partecipanti – una ventina ogni giornata - si ritroveranno ai box dell’Autodromo Nazionale Monza per allenarsi nelle varie tipologie di manovra di estricazione (rapida, semi rapida e standard), usando un abitacolo di monoposto e uno di GT.

Il corso pratico, che durerà dalle 9 alle 16, è stato preceduto mercoledì 19 giugno da tre ore di teoria on line (ore 17-20) Lo scopo di queste giornate è quello di tenere costantemente aggiornato il personale che opera nelle competizioni motoristiche in un settore in costante evoluzione. Specialist Motorsport Academy è la scuola di formazione voluta da ACI, diretta da Raffaele Giammaria per conto di ACI Sport.