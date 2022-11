"Finalmente si torna a passeggiare senza tapparsi il naso"

Per oltre un anno e mezzo puntualmente ha denunciato sui social e ha contattato la redazione di MonzaToday per segnalare i forti miasmi che arrivavano dal sottopasso di corso Milano e che invadevano tutta la via. Puzze causate dalle persone che utilizzano le scale che conducono al sottopasso (ormai chiuso) come vespasiano, oltre che come luogo di bivacco e probabilmente anche di traffici illeciti.

Questa volta, però, Giorgio Castoldi (componente della Consulta di San Carlo-San Giuseppe e candidato nella lista Monza Attiva e Solidale Paolo Pilotto sindaco) ci contatta per ringraziare. “Finalmente il mio appello, che poi è quello di molti residenti, commercianti e persone che attraversano quella parte della città, è stato ascoltato – spiega -. Finalmente noto con piacere che il sottopasso di corso Milano davanti alla stazione viene pulito con regolarità. Ringrazio il comune, ma mi chiedo se sia necessario arrivare a denunciare un problema annoso ed evidente sui social, sulla stampa o vederlo portato in aula dall’opposizione che, per quanto mi riguarda, non mi ha contattato per avere chiarimenti in merito alla vicenda. Basterebbe calendarizzare gli interventi, senza sollecitazioni da parte dei cittadini e della politica".

Nelle scorse settimane il sottopasso 'puzzolente' era finito anche sui banchi del consiglio comunale. A portarlo all'attenzione del sindaco e della giunta il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) che aveva raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini. Nell'interrogazione aveva chiesto "la chiusura completa dei due sottopassi di corso Milano, comprendendo anche l’accesso alle scale per evitare che queste continuino ad essere utilizzate impropriamente". Durante il suo intervento in aula Galli aveva ribadito le problematiche che da tempo Castoldi e i negozianti della zona denunciavano. "I sottopassi erano stati chiusi per evitare proprio quelle situazioni di degrado e di pericolo - aveva spiegato Stefano Galli in aula -. Comportamenti che ancora in parte proseguono proprio perché il sottopasso è comunque in parte accessibile. La sua chiusura totale non comporterebbe comunque problemi di attraversamento, visto che in corso Milano ci sono le strisce pedonali".