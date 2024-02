L'insolito regalo per San Valentino in Brianza alla guida di un carro armato

Se per qualcuno regalare l'anello alla propria dolce metà è un gesto scontato, per stupire il proprio partner non mancano idee regalo insolite. Vi avevamo già parlato dei regali originari da poter fare in Brianza, dall'adozione solidale e sostenibile di una capretta in un azienda agricola, alla vite della fondazione Tavecchio fino alla sala del cinema da affittare. Ma per stupire la propria dolce metà, in Brianza c'è anche la possibilità di regalare un corso per imparare a guidare... un carro armato.

Impara a guidare un carro armato in Brianza

Si può poi pensare di regalare un'esperienza adrenalica tramite i celebri cofanetti, facendo salire a bordo di un vero carro armato di 8 metri la dolce metà. A Merate, in provincia di Lecco, c'è infatti l’Apokas paintball park, l’unico centro in Italia che offre corsi di guida su carri armati. In due si può imparare a pilotare un mezzo corazzato anfibio della Guerra Fredda su diversi tipi di terreno. Come spiega LeccoToday.it, ’esperienza è valida da lunedì a venerdì e avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. Si può manovrare la torretta e sparare con il cannone. Si studia l'ambiente circostante con i periscopi e si apprende il funzionamento dei vari strumenti di bordo. Con indosso la tuta da carrista dell’esercito americano e il casco radio per comunicare con l’equipaggio, ci si sente proprio come in una vera missione, il tutto per 249,49 euro.