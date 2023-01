L'insegnante di yoga che aiuta le donne malate di cancro ad affrontare la malattia

"Alcune volte il destino è proprio strano. Tre anni fa avevo accolto con gioia ed entusiasmo un progetto lanciato dall'associazione Salute Donna Onlus per aiutare, attraverso lo yoga, le donne malate di cancro e i loro familiari. Oggi questo percorso mi trovo ad affrontarlo non solo nelle vesti di insegnante, ma anche in quelle di paziente”.

A parlare è Amrita Ceravolo, l'insegnante dell'Accademia Sathya Yoga di Monza che ha deciso di offrire, all'interno della sua scuola, anche un percorso dedicato alle donne che stanno affrontando la malattia. Una malattia contro la quale anche lei adesso sta combattendo: la scoperta del cancro alcuni mesi fa e adesso il coraggio e la determinazione di affrontarlo anche con l'aiuto dello yoga. E, soprattutto, insieme ad altre donne. "Sarà un gruppo di supporto nella quale ci confronteremo, ci sosterremo, impareremo delle tecniche di respirazione, di concentrazione, di rilassamento per sostenerci nei momenti più difficili, fisici ed emotivi - spiega -. Ma ci sarà spazio anche per lo svago, le merende, le passeggiate, il film, il trucco. E poi alcuni consigli nutrizionali, con la preparazione di semplici ricette. E un momento tutto per sè con un piccolo trattamento Shiatsu (nei casi in cui è possibile riceverlo). Non ci sostituiremo agli aiuti psicologici, ma ci sostituiremo al sentirsi soli ed in balia degli eventi, degli appuntamenti, delle visite e soprattutto delle attese dei referti". Amrita, in questa avventura, non sarà sola: sarà affiancata anche da Viviana che la sosterrà con l'aspetto di alimentazione e shiatsu, e Claudia per l'aspetto di cura della pelle e trucco.

Ma sarà anche un'occasione per avvicinarsi allo yoga, per conoscere la sua storia millenaria. "Molti studi hanno osservato come la pratica di yoga, meditazione e tecniche di rilassamento possa avere effetti benefici sui pazienti - conclude -. Contribuisce a ridurre l'affaticamento delle terapie, la sonnolenza diurna, ad aumentare la vitalità e migliorare la qualità del sonno. Quindi...un aiuto a migliorare la qualità della vita. Tuttavia, la pratica dello Yoga potrebbe non essere idonea a tutti i pazienti, alcuni movimenti potrebbero provocare più danni che benefici. Ecco perchè è necessario conoscere i due mondi e sopratutto concentrare la pratica su quelle tecniche che sostengono l'equilibrio psico fisico, riducono lo stress, migliorano l'umore e migliorano la qualità del sonno".

Il corso verrà presentato l'11 febbraio alle 16 nella sede di via Bergamo. Per informazioni inviare un'email a info@sathyayoga.academy, oppure telefonare al numero 338.7053573.