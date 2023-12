A Monza un corteo per non dimenticare: stop ai femminicidi

Monza scende in piazza contro la violenza di genere. Dopo il “passeggiata notturna” organizzata dal centro sociale Foa Boccaccio all'indomani della morte di Giulia Cecchettin, la Brianza si mobilita nuovamente.

Appuntamento domenica 17 dicembre con il corteo organizzato da Amnesty International Lombardia per non dimenticare i costanti femminicidi che si compiono in Italia. Il ritrovo è alle 15.30 ai Boschetti Reale da dove alle 15.45 partirà il corteo che si concluderà in piazza Trento e Trieste. Proprio nella centralissima piazza monzese è poi previsto un momento di incontro e confronto con la lettura di discorsi e testimonianze. Alla manifestazione parteciperanno anche Boa (Brianza Oltre l’Arcobaleno), Non una di meno e altre associazioni molto sensibili a questa tematica. Chi desidera portare all’attenzione (anche in anonimato) della propria drammatica esperienza di violenza può inviare un’email a amnestygg122@gmail.com.