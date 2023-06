Tra poco parte il corteo: Silvio Berlusconi passerà anche per Monza

La partenza è fissata alle 14. A quell'ora di oggi, mercoledì 14 giugno, il feretro di Silvio Berlusconi lascerà Villa San Martino ad Arcore e sarà diretta a Milano, in Duomo.

Un percorso di 33 km scortato dai mezzi della polizia Stradale e poi giunto a Milano anche della polizia locale meneghina. Il feretro passerà anche davanti allo stadio di Monza. Non verrà percorsa la Tangenziale, ma si opterà per un percorso cittadino e locale con probabile passaggio per i viali di Monza, Sesto San Giovanni e poi l'ingresso su Milano da viale Monza per permettere alle persone di rendere l'ultimo omaggio. Dalle 10 alle 18 chiusa la fermata della metropolitana di Duomo. Ingenti le misure di sicurezza prese. Il feretro uscirà da Villa San Martino e poi percorrerà anche la Brianza passando davanti allo stadio del Monza, quel Monza che ha portato in serie A.