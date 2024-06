Il centro sociale scende in piazza: oggi il corteo contro l'ennesimo sgombero

A 24 ore dall’ennesimo sgombero (il quinto in meno di un anno) il centro sociale Foa Boccaccio scende nuovamente in strada e protesta. Il corteo è fissato per questo pomeriggio, venerdì 21 giugno, con il ritrovo alle 18.30 in piazza Castello: da lì partirà la mobilitazione per le vie della città (al momento non è ancora stato diffuso il percorso del corteo).

Una risposta allo sgombero dell’ex pista di hockey di via Boccaccio occupata sabato 15 giugno. Un luogo simbolo per i monzesi amanti degli sport rotellistici, ma anche un elemento importante nel progetto di recupero e i rilancio della Villa Reale e del Parco di cui fa parte. Nel masterplan è infatti previsto il “ritorno a prato” di quell’area dove hanno trionfato i campioni monzesi dell’hockey e del pattinaggio artistico. I militanti del centro sociale si erano organizzati con numerose attività che iniziavano all’alba con la colazione antisgombero delle 5, le sale studio, la palestra all’aperto per gli allenamenti di boxe, i concerti e i momenti di confronto. E proprio su quella pista era in programma una riunione anche per organizzare il grande corteo a sostegno del popolo palestinese che si svolgerà a Monza il prossimo 6 luglio. Ma ieri gli agenti della questura hanno sgomberato l’area.

“Saremo in piazza per sottolineare da una parte la sempre più evidente responsabilità politica del governo Meloni nella deriva autoritaria che ci troviamo ad affrontare, dall’altra per ribadire quanto il sindaco di Monza e tutta la sua Giunta appaiano assolutamente allineati alle indicazioni di Piantedosi e della Questura – si legge nella nota sui social del centro sociale -. È ormai chiaro che stiamo conducendo una battaglia contro nemici determinati, che da tempo hanno deciso di attaccare in maniera indiscriminata le realtà autorganizzate e i movimenti sociali: nel clima di guerra globale e con il carovita che morde, il mostruoso Ddl Piantedosi Crosetto, in discussione in Parlamento, potrebbe diventare un ulteriore pesante strumento nelle mani della polizia e della magistratura per colpire (anche preventivamente) chi manifesta dissenso. Saremo quindi in piazza anche per gridare la nostra opposizione alla sua approvazione”.

Nell’ultimo anno il centro sociale ha dimostrato più volte con le manifestazioni in piazza la sua opposizione alla giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Paolo Pilotto. La prima manifestazione ad agosto dopo lo sgombero da via Timavo dopo oltre due anni di occupazione con un’assembla pubblica organizzata proprio davanti al municipio e poi il corteo fino a giardinetti del Nei. Poi la grande mobilitazione di dicembre con il corteo che ha paralizzato le vie del centro storico in un sabato di shopping natalizio con l’”eredità” di muri di edifici pubblici e privati imbrattati con scritte. L’ultimo corteo è stato a marzo, il sabato santo, con un grande evento musicale che ha attraversato la città e che poi si è concluso nell’area dei giardinetti pubblici vicino al Policlinico di Monza.

Questo pomeriggio i militanti del centro sociale torneranno a protestare lungo le strade di Monza. “Il corteo di oggi sarà un primo momento per ricondividere la piazza con tutte quelle persone che in via Boccaccio 5 hanno dimostrato di voler sfidare insieme a noi lo scenario circostante – ribadiscono sul blog - non ci rassegniamo, né ci facciamo intimorire, ma continuiamo a costruire il nostro progetto politico tessendo alleanze tra individui e collettività che hanno deciso di non cedere alla paura. Insieme a loro troveremo tempi e modi di proseguire nelle iniziative in programma per questa estate”.