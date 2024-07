A Monza è il giorno del corteo: la manifestazione "Brianza per la Palestina" in città

A Monza nel pomeriggio di sabato 6 luglio il centro sociale Foa Boccaccio ha organizzato un corteo, "Brianza per la Palestina". I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Castello, a ridosso della stazione alle 16.30 poi la manifestazione prenderà il via, attraversando le strade di Monza.

"Da ormai 10 mesi lo stato di Israele sta massacrando la popolazione palestinese di Gaza: non è una guerra, è un genocidio. Da oltre 76 anni il popolo palestinese vive sulla propria pelle un’occupazione coloniale fatta di espropriazione dei territori, demolizione delle case, apartheid, interdizione all’accesso a risorse primarie, di soprusi, violenze militari e arresti indiscriminati anche di bambin*. Già prima del 7 ottobre l’80% della popolazione di Gaza faceva affidamento sull’assistenza umanitaria. La Storia, anche la nostra, ci insegna che ogni popolo oppresso lotta per la propria Liberazione, ma per la stampa e i media mainstream, la resistenza armata palestinese è sempre stata considerata terrorismo e la nostra solidarietà è considerata antisemitismo" si legge nella presentazione della manifestazione.

"L’Italia, come altri paesi membri della NATO, sostiene politicamente e militarmente il genocidio in atto: l'Italia invia armi, munizioni e altri dispositivi bellici all’occupante israeliano rendendosi complice del massacro in corso. Aziende italiane come Leonardo Spa (a partecipazione pubblica), Fiocchi Munizioni, Cabi Cattaneo e altre ancora, fanno profitti seminando morte, dolore, disperazione. Col cuore, la mente e gli occhi rivolti alla Palestina, riteniamo fondamentale chiederci: cosa succede qui che sorregge, sostiene e facilita il genocidio in Palestina? Ce lo chiediamo per trovare insieme idee e strumenti condivisi per inceppare la macchina del massacro da qui, dalle città in cui abitiamo, sapendo che anche in Europa spirano pericolosi venti di guerra".

E ancora: "Per tutti questi motivi e dopo mesi di iniziative solidali su tutto il territorio brianzolo, sentiamo l’urgenza di convergere in una grande manifestazione unitaria a Monza, un corteo che attraverserà la città per lanciare ancor più forte un messaggio di sostegno a chi in Palestina resiste quotidianamente all’occupazione e all’oppressione dello stato sionista israeliano" si legge nell'intervento della Foa Boccaccio in merito all'annuncio della manifestazione.