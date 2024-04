Il magico cortile brianzolo (aperto al pubblico) dove si viaggia nello spazio e nel tempo

C'è un luogo magico in Brianza dove arte e bellezza si intrecciano incantando i visitatori. Si tratta del Cortile degli Affreschi di Giussano, situato in una vecchia corte di piazza Nazzaro Sauro, nella frazione Paina, in quella che un tempo era nota con il nome di Corte del Pozzo. Qui, infatti, fino ai primi anni ’20 del '900 si trovava l’acquedotto di Paina.

La particolarità del cortile, dove il passato contadino della famiglia Mascheroni che lo abitava ancora vi risuona, sta nel fatto di essere completamente affrescato (di qui appunto il nome) con pitture metafisiche surreali regalando a chi vi ci si inoltra innumerevoli suggestioni. A mettere la firma sui dipinti della corte il pittore milanese Carlo Brenna, che qui ha il suo studio grazie alla collaborazione con Isarella Mariani, in arte Maya, che gestisce lo spazio d’arte "La Testimone Velata" che si affaccia proprio sul Cortile degli Affreschi.

Un viaggio onirico

Ogni angolo del cortile sorprende e lascia a bocca aperta. Al piano terra, per esempio, gli affreschi rappresentano la terraferma, dominati dai colori della terra. Sollevando lo sguardo verso l'alto si scorge invece l’antico affresco che raffigura San Giovanni Battista, risalente al 1904 e restaurato dallo stesso Brenna.

Accanto si possono invece ammirare le guerriere con l’elmo, vero e proprio esercito della bellezza, e la misteriosa "testimone velata".

Un angolo di Grecia in Brianza

Il balcone del cortile al primo piano - chiamato in dialetto lobbia - un tempo era il posto in cui si appendeva il granoturco per farlo seccare. Ora è interamente rivestito da dipinti di Brenna che hanno come tema Santorini: la Grecia, il blu del mare e quello del cielo e il bianco delle case. Per salire al primo piano bisogna salire una scala. Non è un caso: per arrivare a Santorini vecchia è infatti necessario affrontare una scalinata.

In questi affreschi le donne dominano le scene con i loro sguardi impenetrabili, immerse nello spazio surreale con le tipiche case dalle forme squadrate. Spostando lo sguardo in alto si possono invece ammirare i quadri coloratissimi, e declinati al femminile, delle costellazioni dello zodiaco.

Lungo il ballatoio, infine, fanno bella mostra i tralicci di vite centenaria e un elegante glicine dipinto sulle pareti. Sopra una porta, infine, sei maschere. Anche qui non si tratta di una scelta casuale: la famiglia Mascheroni, che in passato abitava la corte, era composta da sei fratelli.

Le magie di Venezia

Tornati al piano terra è possibile raggiungere lo studio del maestro Brenna. Per accedervi bisogna passare attraverso una Camera con Vista. Ovvero un locale interamente affrescato con le immagini di Venezia, rappresentata da tutti e quattro i punti cardinali. Un'altra visione magica prima di ammirare le meravigliose opere del maestro che mettono insieme giunoniche donne senza volto, cieli nuvolosi e paesaggi dalle atmosfere sensuali e misteriose.

Quella nel cortile giussanese è dunque una vera e propria immersione in un mondo lontano e malioso, tanto magico quanto inaspettato per passare qualche tra arte, cultura e cose belle.