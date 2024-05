Il gatto, la volpe, la pecora e la lepre: l'urbanistica a Monza diventa un cortometraggio

L’urbanistica monzese diventa un cortometraggio. Una produzione fai-da-te firmata Foa Boccaccio quella proiettata nel fine settimana alla Casa del Volontariato e al Centro civico di via Mameli all’interno della rassegna “Fuoriluogo”, contromanifestazione organizzata dal Coordinamento dei comitati e della associazioni in concomitanza della Settimana del Paesaggio promossa dal Comune di Monza.

Un corto dove i protagonisti sono una volpe costruttrice scaltra e senza scrupoli; un gatto sindaco; una pecora che rappresenta il cittadino; e una lepre attivista contro il consumo del suolo e che promuove una visione diversa della città e di chi la vive. Tutti gli attori indossano la maschera e si siedono attorno a un tavolo per giocare a quella sorta di Monopoli dopo il tabellone corrisponde alla città di Monza, alla sua edificazione passata, presente e futura.

“Si tratta di una favola, fonte di ispirazione e di riflessione - ha spiegato un rappresentante del centro sociale venerdì sera, prima della proiezione pubblica -. Prima si parlava di turbo urbanistica, ma anche ora non è cambiato nulla. Non vediamo nulla di rigenerativo sulle aree dismesse di Monza”. I riferimenti, anche nel video, sono alle recenti esperienze di occupazione del centro sociale e in particolare quella di via Timavo dove l’area ex Tpm era stata abbandonata da decenni. Un netto no al modello più volte ricordato anche dall’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti di una Monza attrattiva per i milanesi che decidono di abbandonare il capoluogo per vivere in provincia, con l’annuncio dell’arrivo della metropolitana che rende i nuovi progetti edilizi molto attrattivi. “Monza deve essere attrattiva per chi già la abita – è stato ribadito prima della proiezione -. Un no contro progetti che attirano solo ceti abbienti, con residenze di lusso”.

Un tema, quello di un’edilizia sempre più di nicchia (con nuove proposte che raggiungono costi di 5mila euro al mq) che già in passato era stata denunciata da Michele Quitadamo, referente A.si.a (Associazione inquilini abitanti) e storico conoscitore della realtà degli alloggi popolari in città. Quitadamo aveva sollevato il problema dell’emergenza abitativa a Monza, e la necessità di rispondere alle richieste di aiuto dei monzesi che si ritrovano senza una casa e un lavoro. "A Monza ci sono circa 5mila alloggi privati sfitti e circa 100 alloggi popolari ancora vuoti – aveva spiegato a MonzaToday -. Un numero molto importante che, attraverso una seria e ragionata politica dell'abitare, potrebbe risolvere le problematiche di tante famiglie che improvvisamente , per esempio a causa della perdita del lavoro, rischiano di trovarsi in mezzo a una strada".