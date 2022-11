Otto milioni per far rinascere l’ex Borsa: diventerà un centro di formazione. La giunta ha approvato la delibera per il recupero e il restauro dell’edificio di via Boccaccio inagibile da dodici anni: 4 milioni di euro arriveranno da Regione Lombardia, l’altra metà del costo dell’intervento sarà a carico del comune di Monza.

“Questo intervento rappresenta un punto di svolta per la città - ha dichiarato il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - Vogliamo infatti restituire a Monza l’edificio ex Borsa, ripristinando la sede storica dove venivano svolte attività anche da parte dell’Istituto d’Arte - ha aggiunto - Il nuovo edificio sarà infatti dedicato a nuovi ed importanti spazi formativi, fondamentali per ampliare l’offerta culturale dell’intero territorio” ha concluso Sala.

Il progetto e i tempi

Il progetto di restauro dell’intero complesso edilizio prevede la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche architettoniche, con l’inserimento degli elementi progettuali necessari a consentire un moderno utilizzo sia a livello distributivo che impiantistico. “Permetterà inoltre di ampliare l’offerta formativa già esistente sul territorio monzese anche grazie all’apertura di corsi serali, offrire più spazio (laboratori e aule didattiche speciali) idoneo allo svolgimento delle attività, permettere l’apertura di corsi post diploma e corsi liberi aperti alla cittadinanza, e l’apertura in rete della biblioteca con il suo patrimonio di testi specialistici” spiegano dal municipio.

“Questo edificio che appartiene al corpo monumentale della Villa Reale, merita un intervento di qualità e di grande respiro – aggiunge il Sindaco Paolo Pilotto, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – I muri stessi di questo luogo raccontano di un passato ricco di storia e di umanità, a partire dalla prestigiosa civica scuola “Paolo Borsa”, che ha saputo formare veri e propri talenti: professionisti che hanno lasciato il segno nel tessuto produttivo di Monza e della Brianza e che hanno segnato in modo indelebile il “saper fare” di questa terra: ora si tratta di ripartire e di individuare nuovi solchi di tracciare, al passo con i tempi e con i nuovi bisogni formativi”.

Il progetto esecutivo, redatto dal comune, è ora in fase di validazione per poter indire la gara nel più breve tempo possibile. I lavori potranno avere inizio già nel 2023, mentre da cronoprogramma, la fase di collaudo potrebbe essere conclusa già nell’anno successivo. Partendo da un restauro filologico dell’intero complesso edilizio – inagibile dal 2011 - si prevede la realizzazione di aule, laboratori e spazi polifunzionali distribuiti tra il primo e il secondo piano, oltre a ad altre aree amministrative e didattiche. L’intervento riguarda una superficie complessiva di circa 1600 mq per piano, per un totale di 3200 e una volumetria di circa 12.000 mc. Il costo dell'intervento ammonta a circa otto milioni di euro, ripartiti in parte uguale tra Regione e comune.