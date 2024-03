Brumotti in Brianza si "schianta" contro il muro del grande cantiere infinito

Vittorio Brumotti di nuovo in trasferta in Brianza. Questa volta, però, non a caccia di pusher ma sulle orme della burocrazia e dei cantieri infiniti. Più precisamente il cantiere infinito della nuova scuola di Limbiate.

Già a gennaio l’inviato del tg satirico “Striscia la notizia” era stato intercettato a Limbiate, nel cantiere della scuola nel rione San Carlo. Poi sabato sera è andato in onda il servizio tv. Il simpatico e spericolato inviato di “Striscia la notizia” si è addentrato con la sua bicicletta nel cantiere più volte fermato: prima dal covid, poi dall’aumento dei costi della materia prima, adesso dalla mancanza di fondi.

Nel servizio Brumotti ha ripercorso la storia del progetto iniziato nel 2018 quando la scuola è stata abbattuta per realizzarne una più moderna e funzionale che, crono programma alla mano, doveva essere pronta entro 3 anni. Al via i lavori, ma gli operai ben presto si sono fermati. Prima per colpa del covid, poi sono ritornati nel cantiere ma di uno nuovo uno stop: questa volta a causa dell’impennata dei prezzi dei materiali che hanno riguardato non solo la scuola brianzola. Intanto il comune ha perso anche i fondi statali (un miliobe e 300 mila euro) e l’opera, ad oggi, resta una grande incompiuta.

Come sempre Vittorio Brumotti si è rivolto all’amministrazione per avere aggiornamenti sul futuro del cantiere abbandonato che ha visto nel frattempo l’utilizzo di soldi pubblici. Il sindaco Antonio Romeo davanti alle telecamere di "Striscia la notizia" ha confermato che la scuola sarà riaperta per settembre 2025.