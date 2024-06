Sale studio, palestra e musica : ecco come il centro sociale ha trasformato l'area occupata

Sabato pomeriggio l’occupazione e poi, fin dalla serata, l’autogestione di quello spazio (questa volta pubblico) tanto caro ai monzesi. La Foa Boccaccio organizza le attività per l’occupazione della nuova area della pista di hockey vicino alla Villa Reale. Un’area che, come gli stessi militanti del centro sociale assicurano, non presenta problemi di amianto e di pericoli che – come negli ultimi 3 casi – erano stati all’origine dello sgombero.

Chi sono i proprietari

Come prassi spiegano con un post sulla loro pagina social le motivazione delle scelta e le prossime attività in programma, confermando che quella che sta per iniziare sarà per il centro sociale monzese, nella sua nuova “casa”, un’estate piena di iniziative. Iniziative all’interno di quello spazio non privato ma pubblico (sotto il Consorzio Parco e Villa Reale che comprende lo Stato, la Regione Lombardia, il comune di Milano e il comune di Monza) , che nei progetti per il rilancio della Villa Reale e del Parco prevede l’abbattimento di quella area e la "restituzione" della stessa alla natura.

Il futuro di quell'area

Ma per adesso lo spazio viene gestito dalla Foa Boccaccio. “Abbiamo scelto questo spazio nonostante sia in programma la sua demolizione, inserita nel Masterplan della Reggia di Monza e del Parco. Il progetto, reso pubblico lo scorso anno, prevede l’abbattimento e la rinaturalizzazione dell’area dell’ex pista, con tempi che crediamo compatibili con il nostro ‘masterplan’ – spiegano sui social -. Riteniamo superfluo ripetere quanto sia necessario avere uno spazio di libera aggregazione e socialità nella città di Monza, soprattutto per le persone più giovani: vi invitiamo quindi a sostenere la nuova occupazione e a passare per proporre le vostre idee, dato che lo spazio si presta a molteplici utilizzi”.

I progetti degli occupanti

Da sabato pomeriggio sono ripartite le attività di autogestione e di autorecupero con la serata di musica fino a tardi e la ciclo officina domenica pomeriggio. Intanto la programmazione prende via via forma: tutte le mattine alle 5 appuntamento con la colazione antisgombero e alle 14 al via la sala studio aperta non soltanto agli studenti. Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, dalle 18.30 allenamento di boxe e la sera alle 21 nella sede dell’Usb di via Piave 7 incontro pubblico in preparazione del corteo pro Palestina in programma il 6 luglio; giovedì 20 giugno alle 21 assemblea pubblica “Carovita lotte sociali e repressione” e venerdì sera concerto con le band emergenti.

La storia della pista di hockey di Monza

Lo spazio occupato è luogo molto caro non solo agli appassionati di sport rotellistici, ma anche a tante generazioni di figli di Teodolinda. Uno spazio destinato a essere smantellato come annunciato proprio un anno fa nella presentazione del nuovo masterplan per il rilancio della Villa Reale e del Parco. Su quella gloriosa pista di cemento, infatti, è prevista una rinaturalizzazione dell’area. Addio a spalti, chiosco e spogliatoi per lasciare spazio al verde. Non sono servite le proteste dei cittadini e di tanti sportivi. E neppure la proposta nel 2020 del Gruppo Alpini Monza di organizzare squadre di volontari per tenere pulita quell’area che, ormai da anni, era in uno stato di abbandono. Un impegno che le penne nere erano pronte a svolgere volontariamente con immenso entusiasmo: ridare vita e lustro a quegli 800 mq che fino alla fine degli anni Settanta erano uno dei luoghi simbolo del grande sport monzese nel mondo. Uno spazio che poi da luogo di ritrovo degli sportivi era diventato luogo di ritrovo estivo con l’inaugurazione di un locale notturno durato qualche estate. Poi da quasi 20 anni l’abbandono.