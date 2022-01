Si spengono le luci di Natale: ultime ore per le attrazioni a Monza

L'Epifania tutte le feste si porta via. E oggi, 6 gennaio, è l'ultimo giorno del Christmas Village a Monza.

Ultime ore per respirare l'aria di Natale tra lo shopping per le vie del centro a caccia di saldi, e le attrazioni organizzate dall'amministrazione comunale per le feste ormai agli sgoccioli.

Così che se oggi pomeriggio vi farete una passeggiata in centro c'è ancora tempo per un ultimo giro sulla ruota panoramica, per gli acquisti ai mercatini di Natale, per una pattinata in piazza Trento.

La ruota di largo Mazzini è alta 32 metri e funziona fino alle 24. Biglietto da 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. È gratuita per le persone diversamente abili.

Per i più piccoli le attrazioni sono in piazza Trento e Trieste. Nella piazza del Municipio c'è l'Albero Magico, una giostra speciale che funziona dalle 9.30 alle 19.30 (1 corsa 3 euro, disabili gratuito).

In piazza Trento e Trieste c'è la pista di pattinaggio che rimarrà aperta fino al 9 gennaio (ingresso intero 8 euro, ridotto 6 euro).

I più piccoli fino alle 19.30 potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo sulla Giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (1 corsa 2,50 euro, 3 corse 5 euro e 8 corse 10 euro; gratuito per i disabili).

Da piazza Roma fino alle 13, e poi dalle 14 alle 19 parte poi il trenino che attraversa il centro storico. La corsa costa 3 euro.

Fino alle 19.30 sarà possibile curiosare e fare acquisti al mercatino di Natale di piazza Carducci.

Attendendo poi il calar del sole e ammirare, ancora per una volta, lo spettacolo di luci che illuminerà l'Arengario.