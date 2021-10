Che cosa preparare ai bambini per cena? Il menù proposto dalla mensa della scuola

Si chiama CirGhiotto il vademecum alimentare redatto in collaborazione con il Comune di Desio per insegnare ai bambini e alle famiglie che cosa portare in tavola

Stop al cibo spazzatura, alle cene veloci con alimenti precotti, pizzette, o surgelati. Ma spazio a pasti equilbrati e salutari. A proporre il menù della cena è l'azienda che gestice la mensa scolastica, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Si chiama "CirGhiotto" il vademecum realizzato da Cirfood (la cooperativa che gestisce per conto del Comune di Desio il servizio mensa) in collaborazione con il Comune brianzolo. Un vademecum completo con tante idee per la cena in famiglia. Piatti buoni e salutari (facili da preparare), e che fanno bene non solo ai bambini, ma anche al resto della famiglia. Primi e secondi leggeri, sempre frutta e verdura, e secondi di carne bianca e pesce cucinati senza troppi intingoli.

Un piano dietetico dal lunedì al venerdì, per la durata di quattro settimane, e con prodotti stagionali. "Lo scopo è offrire alle famiglie uno spunto per la cena - spiegano dal Comune di Desio -. Così da garantire un apporto giornaliero completo e bilanciato dal punto di vista nutrizionale, in base a quello che i ragazzi consumano a scuola durante il pranzo".

Il libretto è già stato pubblicato dalle scuole sul registro elettronico e i menù vogliono essere una vera e propria guida per insegnare ai bambini come prendersi cura del proprio benessere attraverso il cibo, senza rinunciare a bontà e gusto.

"Una nutrizione adeguata che rispetti i reali fabbisogni del bambino è necessaria per garantire un accrescimento fisico e psicologico ottimale, nonché per promuovere e mantenere una condizione di buona salute a lungo termine.- aggiungono dal Comune -. Le abitudini alimentari si apprendono gradualmente nell’infanzia e tendono a persistere nel tempo, influenzando le scelte e i comportamenti anche da adulti. Risulta dunque di fondamentale importanza proporre ai bambini una dieta varia ed equilibrata che contenga tutti i gruppi alimentari, seguendo delle semplici regole proprie della dieta mediterranea".

Tra i piatti da portare in tavola pasta con pesto di zucchine, carne ai ferri con verdure, polenta con legumi, involtini di tacchino con spinaci e con prosciutto, finocchi in insalata, o cavolfiore gratin.