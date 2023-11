Il "re" dei tronisti ricoverato in ospedale a Monza: "Ho una malattia rara"

"Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia". A parlare, come riporta Today.it, è Costantino Vitagliano, dall'ospedale San Gerardo di Monza.

Ha registrato un videomessaggio per i follower preoccupati per le sue condizioni di salute. Il "re" dei tronisti si trova infatti ricoverato nel nosocomio monzese per accertamenti per la patologia di cui è affetto. Non si conoscono i sintomi che l'hanno portato a sottoporsi a degli accertamenti certo è che sembra trattarsi di qualcosa di complesso. Vitagliano non perde però la sua ironia e fa un parallelismo sul suo guru Lele Mora e il primario dell'ospedale dove si trova ricoverato ovvero il dottor Vittorio Segramora.

"La cosa particolare - racconta Vitagliano - è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale, guardate il caso, come colui che in passato mi ha dato tanto, che ringrazierò tutta la vita Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà anche questa volta".

Negli ultimi anni Costantino Vitagliano si è un po' defilato dalla tv continuando a fare l'indossatore, modello e il papà della piccola Ayla, nata dalla relazione poi finita, con Elisa Mariani. L'ultima apparizione risale alla scorsa estate quando prese parte a "Non sono una signora" condotto da Alba Parietti. La sua vita, dopo i successi degli anni d'oro è stata segnata dalla morte della madre Rosetta e, tre anni dopo, del padre Orazio.