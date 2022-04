Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di settembre?

A poco più di quattro mesi dal Gran Premio di Formula 1 di Monza è già caccia al biglietto. Una gara che si preannuncia da grandi numeri. Non solo per la competitività emersa già in queste prime gare, ma anche perchè quella del 2022 sarà la gara del centenario. Era il 1922 quando venne realizzato l'Autodromo di Monza, uno dei circuiti più antichi e amati della Formula 1.

Intanto si sono aperte le biglietterie on line. Quella di quest'anno sarà una competizione con il pubblico dei grandi numeri dopo il Gran Premio a porte chiuse del 2020 e quello ciontingentato del 2021. Le aziende, da quanto riferiscono dall'Autodromo, hanno già "blindato" oltre 40mila biglietti. Nel frattempo è possibile acquistare i biglietti sul sito.

Per le prove di venerdì 9 aprile il costo del biglietto oscilla tra 33 euro del prato e i 123,50 della tribuna centrale (costi ridotti per gli under 12). Per le prove del sabato 10 settembre i prezzi invece oscillano dai 63,50 per il prato a 278,50 della tribuna centrale (anche in questo caso sono previste riduzioni per i bambini). Poi il giorno della gara quando, naturalmente, il costo diventa più importante. Per assistere alla gara di domenica 11 settembre bisognerà sborsare da un minimo di 87,50 per il prato a un massimo di 703,50 della tribuna centrale.Per i patiti c'è il pacchetto della 3 giorni. Per il prato il costo è di 97,50 euro, mentre per la tribuna centrale il costo lievita fino a 916 euro.

"Il crescente interesse per il Gran Premio di Monza è testimoniato dalle numerose richieste di prenotazione che clienti business e importanti player hanno già presentato al Circuito, tanto da raggiungere un volume di circa 40mila accessi già garantiti e opzionati dalle aziende nel fine settimana del Gp", fanno sapere dall'Autodromo monzese.

I biglietti possono già essere acquistati sul sito ufficiale www.monzanet.it con carta di credito, Satispay o bonifico online MyBank, tramite il rivenditore Vivaticket sul sito www.vivaticket.com, in 1.500 punti vendita italiani e 11 esteri (tra cui Dubai, Sidney, Londra e Singapore) e tramite telefono al numero verde gratuito 800-905450, con l’assistenza di un operatore. Per l’assistenza post-vendita o per ricevere qualsiasi informazione relativa all’evento sarà possibile rivolgersi alla mail biglietteria.f1monza@vivaticket.com